El cuatripartito recoge la propuesta de Conde y pide a la Xunta la cuarta fase de Lalín 2000

El grupo de gobierno de Lalín no solo da por válida sino que recoge la propuesta del conselleiro de Industria, Francisco Conde, sobre la posibilidad de desarrollar la cuarta fase del parque empresarial Lalín 2000. El ejecutivo municipal alude a las declaraciones del miembro del gobierno gallego, anteayer en una visita a la Asociación de Empresarios de Deza (AED), en la que avanzó que la extensión de esta fase pendiente podría vincularse en función de la demanda existente.

Considera que la propuesta de Conde encaja y, además, "no hace otra cosa que respaldar la solicitud del Concello para que Xestur active la ampliación del parque empresarial". En este sentido, el cuatripartito añade que como ya hizo público en varias ocasiones, el desarrollo de este área podría ser parcial y ejecutarse adaptándose a la demanda empresarial existente. No obstante, a su entender le resulta llamativo que el conselleiro de Industria apoye con sus declaraciones la 4ª fase del principal parque empresarial del municipio, "mientras Xestur dice justamente lo contrario". Pues bien, ahora el gobierno local pide a Conde que acepte la solicitud de reunión con Xestur -organismo que gestiona los polígonos y dependiente de la Consellería de Infraestruturas-, una petición formulada por primera vez en marzo y reiterada en abril "de la que por el momento no hubo respuesta". Por ello insiste en la necesidad de este encuentro para tratar de alcanzara acuerdos mediante los que se avance en la promoción de la actividad empresarial y, por tanto, en incentivar la economía y la creación de empleo que beneficien al conjunto de los lalinenses.

Concellos emprendedores

Por otra parte, el ejecutivo también valora la iniciativa Concellos emprendedores, promovida mediante un acuerdo entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Sobre este particular asegura que está de acuerdo con cualquier iniciativa que tenga como objetivo favorecer la actividad económica, pero aclara que para que el Concello se acoja a esta propuesta es necesario disponer de suelo industrial pues, en caso contrario, "de nada sirve ofrecer ventajas fiscales a las empresas y darles facilidades administrativas para que se asienten en Lalín so no tienen superficie a su disposición". Pese a estas consideraciones, cabe recordar que la corporación municipal aprobó a propuesta del PP local una iniciativa para que Lalín se sumase ya al también denominado plan Doing Busnisses. En el acuerdo marco se planteó que un Concello Doing Business será aquel que ofrezca a las empresas que se vayan a instalar en alguno de sus polígonos industriales: rebajas de hasta el 95% en el Impuesto de bienes inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto de Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO). El gobierno cree que Concello y Xunta deben ir de la mano en este procedimiento y pone el acento sobre la buena disposición de Conde en su visita a Lalín, pero al que le insisten en la necesidad de desarrollar la 4ª fase del polígono.