El Concello incluye en la Festa do Salmón una treintena de actos distribuidos en ocho días

Imagen de la degustación popular en la pasada edición de la Festa do Salmón. // Bernabé/Luismy

El Concello de A Estrada dio a conocer ayer la programación de la XLV Festa do Salmón, en la que incluye una treintena de actividades de carácter gastronómico, cultural, deportivo, social, musical e institucional que se desarrollarán a lo largo de ocho días, comenzando desde este viernes, 11 de mayo, y culminando el día grande de la celebración gastronómica por excelencia del municipio, el domingo 20.

Como no podía ser de otro modo, las vertientes deportivas y gastronómicas de esta programación son las que guardan una relación más directa con la Festa do Salmón, convirtiéndose en una exaltación de la pesca y disfrute del salmonero río Ulla y de uno de los platos más destacados de la cocina estradense. Así, este fin de semana el foco se sitúa de forma especial en los cotos de Sinde, Pontevea, Santeles y Ximonde, con la celebración del Concurso Internacional de Pesca do Salmón en Augas Galegas a cargo de la Sociedade Deportiva Río Ulla.

La parte gastronómica está protagonizada por la ruta de tapas de salmón y por la degustación popular del 20 de mayo. Antes de esta cita, en la que participarán 11 restauradores, un total de 29 locales ofrecerán pinchos a base de salmón. Son Cafetería Central, Argentinos Burguer, O Boliche, O Camiño, Samaná, O Bodegón, Val Fresco, Mesón da Estrada, O Paseo, Eureka, Nicol´s, Rober´s Café, Alameda, A Bombilla, O Enredo, Os Peares, O Candil de Silvia, Navegación, 20 Berzas, Velis Nolis, Oasis, Samaná, Amadeus, Tapería O Lar, Come, Bebe e Cala, Andalucía, O Café de Xulia, Nixon y O Rollo.

La programación presentada ayer para estos ocho días de actividad es la siguiente:

| Viernes 11. En esta jornada está prevista la recepción de los participantes del Encuentro Grandes Viajeros. Será a las 16.00 horas en la Praza da Constitución. Seguidamente, el foco cultural se traslada al MOME (20.00 horas), con la presentación de los libros Can Valentín y En Branco e Negro. Por su parte, la Sala Abanca acoge la exposición pictórica de Fragoso (de 20.00 a 22.00) y el Teatro Principal brinda su escenario a la presentación del libro disco A Estrada da vida, de Manoele de Felisa y Xosé Luna (21.00 horas).

| Sábado 12. Arranca el Concurso Internacional de Pesca do Salmón que organiza la Sociedade Deportiva Río Ulla. En paralelo continúan las ponencias del Encuentro de Grandes Viajeros (de 10.00 a 19.00 en el Principal). La exposición de Fragoso podrá visitarse en horario de mañana (de 11.00 a 13.00) y la Fundación de Exposicións e Congresos abre la 56ª Feira de Antigüidades e Artesanía y la 2ª Feira Multisectorial (de 10.00 a 20.00)

| Domingo 13. Segunda jornada del concurso de pesca de salmón en los cotos de Sinde, Ximonde, Santeles y Pontevea, con entrega de premios a las 21.00 horas en la Casa da Fandiña. El recinto ferial continúa su doble cita.

| Miércoles 16. Arranca la ruta-degustación de tapas de salmón. Este día podrán saborearse los pinchos en Cafetería Central, Argentinos Burguer, O Boliche, O Camiño, Samaná y O Bodegón. A las 20.00 horas habrá música en las calles con Lume na Lareira. A las 21.00 la música sigue, en este caso en el Teatro Principal, con el concierto de Óscar Ibáñez&Tribo.

| Jueves 17. Ofrenda floral y pregón de las Letras Galegas a cargo del pintor estradense Ramiro Cimadevila. Será, como es tradición, a las 12.00 horas en la alameda municipal. La ruta de tapas prosigue, en este día en Val Fresco, Mesón da Estrada, O Paseo, Eureka, Nicol's, Robert's Café y Alameda. Desde las 20.30, música en las calles con Os Atrevidos.

| Viernes 18. Degustación de tapas de salmón en A Bombilla, O Enredo, Os Peares, O candil de Silvia, Navegación, 20 Berzas y Velis Nolis. La Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE) celebra su Noite de Compras (de 17.00 a 23.00). El colectivo trae la música de Will Disco Móbil a la Calle Calvo Sotelo (19.00). Ya a las 21.00, actuación de Les Artuans en el Principal. Música en la calle con Os Ke Hai y concierto de Broken Peach (22.00 horas, Zona dos Viños).

| Sábado 19. Desde primera hora de la mañana la playa fluvial de Liñares será el escenario del V Raid Hípico do Salmón, puntuable para el campeonato gallego. En esta jornada la ruta de tapeo estará activa en Oasis, Samaná, Amadeus, Tapería O Lar, Come, Bebe e Cala, Andalucía, O Café de Xulia, Nixon y O Rollo. A las 16.00 horas continúa el deporte con rafting en el Ulla (coto de Ximonde). Media hora después, a las 16.30, arrancará la Ruta BTT do Salmón. A las 17.00 la Sala Abanca acogerá un taller e montaje de moscas para la pesca del salmón. Ya desde las 20.00 habrá música en las calles con Retrouso y, a las 22.00, concierto de Festicultores en la Zona dos Viños.

| Domingo 20. En el día grande de la Festa do Salmón, el Teatro Principal será la referencia para los actos de carácter institucional. A las 12.00 horas se dará lectura al pregón y se impondrán los Salmóns de Ouro. Habrá de nuevo un taller de montaje de moscas, en esta ocasión en el Novo Mercado (12.00 horas). En este espacio se celebrará la degustación popular de salmón, desde las 13.00 y ambientada por Carlos Barruso Cuarteto. El programa se cierra con la actuación de la Coral Polifónica de Zamáns (19.00, Teatro Principal).