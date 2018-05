Los bomberos reponen las pancartas con sus reivindicaciones en Área 33

Bomberos del Parque Intercomarcal volvieron a colocar ayer las pancartas con denuncias y reivindicaciones relativas a su conflicto laboral delante de su base, en el polígono empresarial Área 33, de Silleda. Las lonas ya habían sido colocadas el 1 de mayo, pero "fueron retiradas por el gerente, Juan José Muñoz, y su adjunto Francisco Valiño", según los propios trabajadores. Así que ayer repusieron las pancartas en el espacio verde que hay entre su base y la carretera N-525, "esperando que estas dos personas se dediquen a trabajar y no a destruirlas de nuevo". También el presidente del Consorcio, Ramiro Varela, llamó a un representante del colectivo pidiendo que no se pusieran más; en cambio, aún no se celebró la reunión que anunció con la Diputación y la Xunta, añaden.