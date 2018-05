Agolada publica un nuevo bando para la bonificación catastral de 2019

El alcalde de Agolada, Ramiro Varela, sale al paso de las acusaciones del sindicato Unións Agraria sobre la escasa difusión de su bonificación del 95% para las explotaciones agrarias afectadas por la revisión catastral. El regidor indica que la aplicación de esta deducción se aprobó en noviembre, pero hubo que esperar a redactar y aprobar la ordenanza para poder emitir el bando, que salió el 16 de marzo. El plazo para solicitar esta deducción finalizaba el 31 de ese mes. "Se difundió también en el sitio web y sí se presentaron solicitudes, pero en algunos casos no se cumplían los requisitos". El alcalde se refiere a que hay familias en las que no coincide el dueño de la finca con el titular de la explotación (uno es el padre y el otro el hijo, por ejemplo). Es más, "incluso hubo casos en que se dieron edificaciones de alta a nombre de fallecidos" que figuraban todavía como dueños de la parcela. Por eso se emite otro bando en el que se informa de la convocatoria del año que viene para que los solicitantes puedan ir preparando todos los documentos. Desde Unións Agrarias, por su parte, se insiste en que el bando no se distribuyó por las aldeas.