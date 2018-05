O CEIP Valenzuela celebra o venres a súa Romaría das Letras Galegas

O CEIP Ramón de Valenzuela, da Bandeira, celebra o vindeiro venres, día 11 de maio, a oitava edición da súa Romaría das Letras Galegas, con motivo da cita máis importante coa literatura galega, que ten lugar cada 17 de maio. A festa contará desta volta coa presenza do CEIP Plurilingüe de Oca, na que será tamén unha xornada de convivencia para o centro escolar trasdezao.

A romaría está promovida polo Equipo de Dinamización da Lingua Galega e pretende ser un día de festa para os alumnos e de portas abertas para os familiares e veciños que queiran pasar unha mañá divertida. Iso si, para lograr unha maior ambientación, nesa xornada os alumnos acudirán vestidos ao estilo da época en que as romarías eran cita imprescindible, tal como se informa nunha circular remitida ás familias.

As actividades darán comezo ás 10:00 horas e rematarán antes do xantar, sobre as 13:00. Haberá postos atendidos polos propios alumnos, pola asociación de nais e pais (ANPA) ou o Concello de Silleda, amais de obradoiros ou orquestra.