Gobierno y oposición de A Estrada se culpan de la falta de consenso con la ampliación de la alameda

La ampliación de la alameda municipal de A Estrada promete ser caballo de batalla en la próxima contienda electoral. La comisión de Urbanismo celebrada en la noche del lunes ha reabierto la caja de los truenos.

El alcalde José López Campos admitió este mediodía que se "calentó" un poco cuando la oposición le acusó de haberles vedado la participación en ese proyecto. Por su parte, PSOE y Móvete lamentaron que el ejecutivo no abriese ese proyecto a la participación y a las propuestas de la ciudadanía.

"El gobierno lleva seis años trabajando para sacar adelante ese proyecto y no lo hizo bajo cuerda", subrayó el munícipe. "Se gestó en 2013 con el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM)", aseguró, recordando que el gobierno tomó entonces la "decisión en exclusiva de cambiar de suelo urbano a zona verde" porque "ambicionábamos" ampliar los jardines. Y desde ahí, agregó, el ejecutivo local no ha parado de trabajar para hacer realidad ese proyecto. Así, en 2014 inició un plan de ahorro orientado a hacer viable el proyecto desde el punto de vista financiero. Ahorró 600.000 euros en 2014, idéntica cantidad en 2015 y 400.000 en 2016 dejando claro que lo hacía para afrontar expropiaciones vinculadas a proyectos de iniciativa pública del PXOM. Indicó, asimismo, que "ya estábamos diciendo" que era para ampliar la alameda, recibiendo duras críticas por parte de la oposición. Acto seguido, continuó, "preparamos la Edusi para tener fondos de desarrollo urbano sostenible" y los grupos de la oposición, una vez más, "no quisieron participar". En paralelo, el ejecutivo inició en marzo de 2015 el proyecto expropiatorio, que continuó tramitando en 2016, logrando finalizar el proceso expropiatorio en 2017. Subrayó que la oposición presentó "cero propuestas" cuando el ejecutivo le presentó "el proyecto básico de la Edusi". Y el ejecutivo logró cerrar el proyecto básico de reforma y ampliación con un informe favorable de Patrimonio. "No sé de qué se extrañan ahora", ironizó López de que el gobierno saque adelante el proyecto. "Si nos desviamos del proyecto básico, la autorización de Patrimonio" perdería vigencia, explicó. De ahí que considere que "una vez más los tres grupos de la oposición están muy perdidos", como, a su juicio, siempre lo estuvieron en los últimos seis años en relación con los grandes proyectos de interés para A Estrada: PXOM, Edusi y jardines.

Niega rotundamente que no hayan tenido participación porque el gobierno se la haya negado. "Tienen mecanismos", subrayó, para promover esa participación, como dice que, por otra parte, hicieron con otras mociones que sí presentaron en estos años. Por eso, considera que en relación con la ampliación de los jardines estuvieron "a la sopa boba, esperando". "Fuimos los únicos que llevamos la ampliación de la alameda en el programa electoral de 2011 y en el de 2015" así como quienes adoptaron la decisión de expropiar los terrenos precisos para hacerlo y lograr fondos para desarrollar el proyecto. En cambio, entiende que la oposición estuvo "en la trinchera".

Por su parte, el grupo municipal del PSOE se refirió hoy a la comisión de Urbanismo convocada por el munícipe para ayer al objeto de informar a los grupos de la oposición del proyecto de ampliación de los jardines como "un mero paripé". "No aportó ningún dato nuevo más allá de los que ya fue vendiendo capítulo a capítulo en prensa", se quejó, criticando que no se contemple "el estudio de alternativas" ni consienta "que se propongan mejoras como "espacios de cobijo del sol y de la lluvia, aseos públicos" o "puntos de acceso a agua potable", peticiones que los socialistas atribuyen a los estradenses pero que remarcan que "no obtienen respuesta en el proyecto. Censuran que "el futuro de la alameda" pase "por el criterio de un técnico elegido por el alcalde mientras desoye peticiones reiteradas en múltiples ocasiones" por los vecinos.

Considera que "para hacer frente a la situación actual de A Estrada" marcada por la "pérdida de población a miles, falta de política industrial que cree puestos de trabajo en nuestro Concello y necesidad de políticas de apoyo a las personas de edad avanzada y a la natalidad, una ampliación de los jardines municipales de la alameda no es prioritario". Subraya que el regidor local impone "su mayoría en número de concejales (que no de votos)" y decidió "gastar 3,5 millones de los estradenses" en ese proyecto.

"Es una lástima que un proyecto que a A Estrada le cuesta 3,5 millones de euros y que va a cambiar la imagen visual de la villa se imponga unilateralmente y no mantenga ninguno de los elementos más reconocibles de los últimos años más allá del palco de la música". Agrega que "la pérgola, la fuente, el cierre perimetral? ya no serán elementos singulares en la futura alameda, que pasará a ser reconocible por el hormigón como elemento definitorio". De hecho, ironiza, "un 25% del presupuesto ejecutivo se destinará a pagar el hormigonado del entorno".

También Móvete criticó al gobierno por presentar "un proyecto cerrado" sin que se "comprometiera e involucrara a la sociedad en todo el proceso". La edil Mar Blanco consideró "un error" cambiar por cambiar, con el único objetivo del alcalde de dejar marca personal". Censura que "el 90% de la partida de humanización de la Edusi" se destine a esa obra "en detrimento" de "mejoras en otros espacios". Critica especialmente incluir en la actuación la Praza do Concello, "cuya reforma se llevó a cabo en el 2003 y que se encuentra en buen estado si la comparamos con otros muchos puntos de la villa". Finalmente , defiende la conveniencia de que "una vez se decidió retirar la pérgola", se reubique "en otro punto de la alameda para no perder un punto de sombra a mayores de mantener una referencia con el pasado".