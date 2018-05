A Estrada disfrutará el 19 de la Ruta do Salmón en BTT, con 40 kilómetros

Coincidiendo con la celebración de la Festa do Salmón, el evento gastronómico por excelencia de A Estrada, el municipio acogerá XXII BTT Ruta do Salmón, organizada por la Peña Ciclista Bikestrada en colaboración con el Concello. La actividad, que no tiene carácter competitivo, posee una gran tradición entre los amantes de ciclismo de montaña y constituye una de las rutas más antiguas de Galicia, pensada para disfrutar de este deporte, del río y del paisaje estradense. La cita fue presentada al mediodía de ayer por el edil de Deportes, Ismael Pena, y el secretario de Bikestrada, Albelardo Dubert.

La competición cuenta con un recorrido de 40 kilómetros. Los participantes comenzarán a recorrerlos el sábado 19 de mayo a las 16.30 horas, con salida desde la Zona Deportiva de la villa. Constará de tres kilómetros por el casco urbano y la meta se situará en el entorno de la Praza da Feira. Aunque el recorrido habitual discurre por Moreira, Barbude y Paradela, cruzando el río en Ximonde para regresar por Santeles, Cora y Toedo, Dubert explicó ayer que en esta ocasión hay un cambio. El circuito será, en esencia el mismo del año pasado, pasando por los lugares habituales y los puestos de avituallamiento tradicionales, pero se prescindirá del tramo que pasa al otro lado del río.

Otra de las novedades de este año es que no se fijará una alternativa más corta. Abelardo Dubert explicó que la ruta no es especialmente exigente y que resulta prácticamente apta para aquellos que tengan "un mínimo de rodaje", unas características que, apuntó, permiten la participación en familia e, incluso, la asistencia de niños.

La inscripción debe efectuarse en la página web de Bikestrada (www.bikestrada.com). El año pasado participaron 250 personas. Para poner el broche a la actividad deportiva está prevista una degustación. Además de cervezas y empanadas, este año la firma Codesido proporcionará productos de su especialidad, como chorizos.