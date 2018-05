Dous días con vistas ao Candán

A Serra do Candán é unha das paisaxes máis atractivas da bisbarra para os amantes do sendeirismo. Por iso, foi o destino elixido pola firma ourensana Rutea para celebrar dúas rutas a pasada fin de semana polo Val de Grobas. Os participantes, en número duns oitenta, marcharon marabillados coa experiencia.

A entidade ourensana Rutea -adicada a actividades de senderismo e turismo activo por toda Galicia- convocou dúas rutas guiadas de senderismo pola Serra do Candán a fin de semana do 5 e 6 de maio. O percorrido, ao que acudiron unhas oitenta persoas, chegou ata o Val de Grobas dende a aldea de Bustelos, en Vilatuxe (Lalín).

A saída tivo lugar contra as 10:30 horas nas dúas xornadas, cun primeiro tramo de camiñata polo vello sendeiro empedrado que comunica Bustelos e Grobas. Ao pouco chegaron xa a esta aldea -pertecente á parroquia da Millarada (Forcarei)-, abandoada dende 1969 e localizada nun recuncho paradisíaco. Despois dunha pequena parada para recuperar forzas, afrontaron un dos pratos fortes da xornada: A Costa da Fariña. Tras atravesar con tino o rego de Malpaso, comezaron a vertical ascensión de medio quilómetro de lonxitude salvando un desnivel de case 150 metros. O esforzo realizado viuse recompensado pola satisfacción de superar o reto, pola pequena dose de diversión e aventura, así como polas vistas que se poden disfrutar dende a parte alta deste sendeiro cada vez máis coñecido.

Unha vez recuperados os folgos, o grupo proseguiu o seu camiño en dirección a Ameixedo, en Zobra (Lalín). De novo as vistas do val, os prados e os bosques fixeron as delicias dos roteiros, que quedaron impresionados coa excelente vexetación autóctona que aínda se conserva nesta parte da Serra do Candán. Tras pasar xunto ó vello Muiño de Regueiro e pola enxebre ponte que o acompaña, tocaba de novo subida, desta vez en un zigzag que os levou de novo ata Bustelos. Antes de rematar, un pequeno rodeo para admirar as vistas dende o Mirador de Pedroselo, unha plataforma de madeira recentemente instalada dende a que se pode ver o Val do Deza, salpicado de aldeas como Porto Martín ou Moa.

Malia ao esforzo da ruta e do calor primaveral das dúas xornadas, os participantes quedaron moi sorprendidos coa beleza destas terras do Candán, desexando voltar para realizar O Sendeiro de Zobra, visitar as Neveiras de Fixó ou simplemente percorrer calquera dos camiños ancestrais que percorren este recuncho da Pontevedra interior.