El Concello comenzará en días a colocar las placas en las rúas con nueva denominación

El gobierno lalinense no dará marcha atrás a su decisión de renovar la identificación de tres rúas que conservan nombres de letras o modificar un tramo de la Avenida Bos Aires como Cacharela. El cuatripartito desoye así la iniciativa plenaria del Partido Popular también apoyada por el edil no adscrito Juan José Cruz de solicitud de un informe jurídico que avalase la legalidad de los decretos firmados por el alcalde, Rafael Cuíña, para bautizar estas rúas.

Fuentes del gobierno local indican que la ley faculta al presidente de la corporación para aprobar estos cambios, medida que también fue respaldada en la sesión plenaria del pasado día 27 de abril por el secretario municipal, César López Arribas, quien había expuesto que la solicitud de los populares no tendría encaje. Por tanto, mantiene el ejecutivo que su decisión se ajusta a derecho y no prevé dar trámite a la posibilidad de que un informe jurídico se posicione contra los decretos, recordando además de que en el pleno ya se había expresado que la decisión del alto funcionario pesaría sobre otro informe en este sentido. El PP, entre otros argumentos, defendió que los decretos de la Alcaldía no estaban apoyados por ningún informe del secretario, conclusión a la que llegó después de preguntar a López Arribas si existían o no, admitiendo el funcionario que no.

Por tanto el gobierno local se agarra a la legislación y a la información aportada en su día por este alto funcionario para emprender un proceso se renovación de las calles C, D y F además de Bos Aires. Esta decisión se apoya tanto en la legislación como en dar salida al "riguroso" trabajo de la comisión del callejero o, también, la negativa de los populares a sentarse a negociar la renovación de estos espacios públicos que conservan sus nombres de letras. En un primer momento, semanas atrás, y siempre atendiendo a las conclusiones de la comisión del callejero, se anunció A Cacharela sería la nueva denominación del tramo de Bos Aires que transcurre por este barrio, apostando por la recuperación de la microtoponimia tradicional. En las placas, que comenzarán a instalarse en cuestión de días, se prevé que esta leyenda de A Cacharela se reserve un espacio con una frase que recuerde que la rúa fue dedicada a la capital argentina. La misma medida podría aplicarse, según indica el concello, a las tres con nombres de letras. Así, por ejemplo la Nuno Eanes de Cercio tendría en su placa una inscripción semejante al texto "antigua rúa C". Además de la dedicatoria al trovador medieval de la parroquia del mismo nombre, la actual D pasará a llamarse Antonia Ferrín como homenaje a la discípula de Ramón María Aller. Y la F llevará la denominación de Enrique Vidal Abascal; un matemático, astrónomo y pintor que, además es hijo adoptivo de la localidad donde tiene sus orígenes.

Finalmente, otra de las novedades que planea el cuatripartito consiste en que en algunas placas, casi seguro en las renovadas y con posibilidad de llevarlo a otras, se instalen paneles explicativos sobre la vida y obra de las personas o hechos históricos merecedores de contar con una calle en el núcleo urbano.