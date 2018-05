Una botica al aire libre y siempre de guardia

Después de recoger y estudiar setas a lo largo y ancho del término municipal estradense, integrantes del colectivo Estrada Micolóxica se adentran ahora en el mundo de las plantas medicinales. Lo hacen con muchas ganas y con el respeto de enfrentarse a un campo amplísimo y muy variado.

Es amplia, al aire libre y siempre tiene turno de guardia. El poder medicinal de las plantas es algo que siempre ha estado ahí, al alcance de la mano. Sin embargo, utilizar hierbas y plantas para gozar de sus propiedades terapéuticas requiere un conocimiento previo y preciso, ya que esta botica natural tiene también sus propios peligros. Como dice la sabiduría popular, no todo el monte es orégano.

Integrantes del colectivo Estrada Micolóxica realizaron el pasado domingo una salida de campo para iniciarse en el mundo de las plantas medicinales de la mano de Braulio Mondragón, un experto en la materia.

La presidenta de la citada asociación, Mercedes Nodar, reconoció el interés que muchos integrantes de la agrupación tenían en indagar en este campo. "Hay un montón de cosas que sabían nuestros abuelos y que ahora desconocemos", apuntó esta estradense, que incidió en que este ámbito se presenta como todo "un mundo nuevo y amplísimo". Apuntó que esta primera salida deparó el hallazgo de una amplia variedad de plantas y subrayó el hecho de que, a diferencia de las setas, no fue preciso moverse más allá de una superficie de unos cuatro metros cuadrados para localizar diversas especies con usos también completamente diferentes.

Los participantes en esta actividad analizaron las características y propiedades del espino blanco, que florece ahora en primavera y que,aseguran, tiene efectos sedantes e influye en el ritmo cardíaco. Encontraron también la fumaria, el llatén o el abedul, con su xilitol, así como una variedad de manzanilla silvestre, entre otras muchas plantas con un amplio abanico de propiedades.

Mercedes Nodar explicó que la sesión sirvió también para conocer un remedio a base de fresas silvestres. Indicó que, al parecer, combinadas con leche fresca de vaca se obtiene una estupenda crema hidratante para el cutis. El sobrante, además, siempre se puede beber como rico y nutritivo batido.

El escaparte es inmenso pero exige conocimiento. Además, a diferencia de otros productos naturales que tienen un carácter más estacional, las plantas medicinales están ahí todo el año. Esta botica no cierra en festivo ni por vacaciones. No obstante, como en farmacia convencional, es importante dejarse guiar y aconsejar por un experto y no automedicarse.