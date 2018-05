Cruz advierte a C's de que un candidato "oportunista y sin peso en el rural" no es bueno para Lalín

"No voy a quemarme por gente que no conozco lo suficiente; por eso, ni yo, ni mi familia, ni mis asesores tenemos claro si continuar o dejar la política local". Esta reflexión hacía ayer el concejal no adscrito de Lalín tras la presentación del grupo local de Ciudadanos, a la que asistió. "Ningún candidato oportunista, sin rodaje ni peso en el rural,desvinculado y a resguardo de la política local en los últimos años es un buen candidato", advierte Juan José Cruz, y menos si "tienen comprometidos los votos de su familia en el PP". Se coloca como "mero espectador", aunque "abierto al diálogo" con C's, pero deja claro que no comparte "las imposiciones de alguno a nivel personal".