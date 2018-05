Chloe Pérez Míguez otorga el primer oro a Scene Ballet en la cita estatal Anaprode

Scene Ballet ha conseguido su primera medalla de oro en un concurso de categoría nacional gracias a una coreografía desarrollada ayer por Chloe Pérez Míguez en Tarragona. La joven lalinense conquistó al jurado de Anaprode (Asociación Nacional para el Apoyo y la Promoción de la Danza en España) con su variación obligatoria individual de danza clásica de preparatorio 1.

La escuela baile que dirigen las hermanas Graciela y Adriana Míguez Sandoval acudió a la final del prestigioso concurso de Anaprode con diez niñas, procedentes de sus centros de Lalín, Vila de Cruces, Melide y Chantada. Las profesoras se mostraban ayer muy contentas y orgullosas por el premio cosechado por la alumna de 9 años, que, además es hija de Adriana. "Es el primer año que conseguimos un primer puesto y queremos descatarlo como se merece después de todos estos años de participación", declara Graciela Míguez. Su sobrina fue la única bailarina de Lalín en la expedición, pues Noela Mato López, que también había superado la fase zonal -celebrada los días 17 y 18 de marzo en el Auditorio de la Feria de Valladolid- no pudo participar este año en la final nacional.

Fueron tres jornadas de intensa competición en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Las diez representantes de Scene Ballet demostraron su valía sobre el escenario, como prueban las medallas logradas. Además del oro de Chloe Pérez Míguez, también se trajeron de tierras catalanas tres medallas de plata y otras tantas de bronce.

La competición arrancó el pasado viernes, jornada en la que Scene Ballet estuvo representada en el escenario tarraconense por los dúos River, formado por Atenea Martínez y Marta Mosquera Taboada, y Way down we go, con Laura Sánchez y Mariña Ferreiro. Las cuatro bailarinas fueron agasajadas con medallas de bronce por sus actuaciones, preludio de los éxitos que vendrían en los dos días siguientes.

El sábado fue el turno de Yellow Submarine, una coreografía de danza clásica interpretada por cuatro chicas de Chantada que mereció un segundo premio en la categoría grupal. También hubo medallas de plata esa jornada para la coreografía Perfect, con Marta Mosquera, y para la variación obligatoria de danza clásica en categoría elemental que bailó Saleta Cea, de 12 años y natural de Vila de Cruces.

Para el domingo quedaba lo mejor: Laura Sánchez,de categoría 3, consiguió una tercera distinción A con una pieza de jazz. Pero la gran triunfadora fue la pequeña Chloe, que se colgó el oro con la obra obligatoria del concurso en individual clásico preparatorio 1.

Scene Ballet imparte clases en Lalín, Vila de Cruces, Melide y Chantada. En el multiusos de la capital dezano lo hace Graciela Míguez, mientras que Adriana se encarga de las otras tres localidades. Fue esta segunda docente la que se desplazó con las niñas hasta Tarragona para participar, un año más, en la final del concurso nacional.