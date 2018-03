Seprona investiga la muerte a tiros de 4 caballos en San Isidro y la Xunta apoya a la Rapa para desbrozar

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Caldas se hará cargo de la investigación puesta en marcha por la Guardia Civil para esclarecer la autoría de la muerte a tiros de 4 caballos que fueron localizados por la Asociación Rapa das Bestas en la tarde del domingo, al acudir a ese lugar cuando un aviso anónimo puso a sus integrantes sobre la pista.

Ya en la tarde del domingo, como ya informó ayer FARO, se personaron en San Isidro efectivos de la Benemérita -destinados en el acuartelamiento de Cuntis- que, ya pudieron constatar de entrada que los cadáveres de los équidos presentaban en distintas partes del cuerpo proyectiles disparados por arma de fuego. Asimismo, también habría podido observar que alguna res tenía la oreja seccionada muy recientemente, probablemente tras su sacrificio, dificultando así su posible identificación.

A ese respecto, cabe recordar que el presidente de Rapa das Bestas, Henrique Bazal, ya indicó a esta Redacción en la tarde del domingo que uno de los caballos abatidos a tiros en San Isidro no es de la yeguada de O Santo ya que presenta una marca en forma de rombo. En relación con las otras tres, Rapa das Bestas no tiene claro que sean o no de la cabaña de O Santo ya que, debido al mal estado del monte, hace ya años que los de Sabucedo no conducen a la manada que vive en San Isidro al curro y, por tanto, hace ya mucho que ni rapan ni marcan a los ejemplares que la integran. De ahí que tengan dudas, que no puedan decir con certeza si son o no de su cabaña.

Cabe recordar que, como indicó ayer esta Redacción, los cuatro animales aparecieron muertos en unas fincas de prado que apenas distan 100 metros del núcleo de San Isidro. Este es uno de los que habitualmente visita la Rapa, llamada por los vecinos para retirar a sus reses de los predios cuando la falta de comida en el monte obliga a las reses a bajar al entorno de la aldea para encontrar pasto para subsistir.

A buen seguro que el sacrificio a tiros de los cuatro caballos citados en San Isidro estaría ayer sobre la mesa de la reunión que mantuvieron en la tarde de ayer la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez; el alcalde de A Estrada, José López Campos; y los portavoces de Rapa das Bestas. El objetivo de la reunión -gestionada por el alcalde a petición de Rapa das Bestas- era exponerle a la Xunta las graves dificultades por las que atraviesa la yeguada de O Santo (acuciada por el hambre y los lobos, que están diezmando la cabaña a causa del lamentable estado de conservación del monte) y que, por tanto, amenaza con afectar también a largo plazo a la fiesta. Tras la reunión, fuentes de la Consellería do Medio Rural indicaron que la titular autonómica de Medio rural les dijo a los representantes de la Rapa que "la consellería estará ahí para lo que necesiten" y, en concreto, "ofreció su colaboración para la limpieza y las rozas forestales así como para otras labores que se tengan que llevar a cabo en los montes" para favorecer el cuidado de los animales.

Cabe recordar que, como ya se anticipó, Rapa das Bestas acudía a la reunión de ayer con la intención de exponerle a la conselleira que débiles por la falta de alimento -derivada de la invasión de maleza que sufren los montes- y la adversa meteorología así como acorraladas por la maleza la yeguada de O Santo es presa fácil de los lobos por lo que Bazal estima que, de cara al año próximo, urge realizar numerosos desbroces en las 3.000 hectáreas de monte de A Estrada, Cerdedo-Cotobade, Campo lameiro y Cuntis donde vive su yeguada.