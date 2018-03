Rapa das Bestas localiza 4 caballos muertos a tiros en San Isidro al recibir un aviso anónimo

La Asociación Rapa das Bestas no gana para disgustos. Le aqueja una profunda preocupación. Si el jueves FARO denunciaba en exclusiva que el mal estado del monte y los lobos están diezmando este invierno la yeguada de O Santo, ayer el colectivo de Sabucedo -que cada primer fin de semana de julio rapa sus crines en la Festa de Interés Turístico Internacional- localizaba por la tarde 4 caballos abatidos a tiros en fincas de San Isidro, en el vecino municipio de Campo Lameiro. Un aviso anónimo les había puesto sobre la pista poco antes.

Así lo explicó en la tarde de ayer el presidente de Rapa das Bestas, Henrique Bazal, visiblemente preocupado por la situación. No es para menos. Llueve sobre mojado. Hace apenas meses ya fue abatida otra res en esta misma zona. Se trata de un lugar adonde Rapa das Bestas se desplaza con frecuencia para conducir de nuevo al monte los animales de su propiedad que, ante la falta de alimento que denunciaba la pasada semana Bazal, buscan refugio a su necesidad en torno a las aldeas y, así, invaden fincas de titularidad privada para saciar su hambre.

Bazal intuye que eso fue lo que les ocurrió a las cuatro reses abatidas estos días a tiros en San Isidro. La marca en rombo que presenta una de ellas le llevó a descartar que sea suya pero la ausencia de marca en las otras tres le induce a pensar que podrían ser suyas, ya que -precisamente por el mal estado del monte- hace tiempo que los de Sabucedo no conducen a su manada de San Isidro al curro y, por tanto, ni rapan ni marcan a los ejemplares que la integran. No saben seguro si son o no de su cabaña.

Pero, en cualquier caso, al desplazarse hasta San Isidro ayer para verificar el aviso anónimo recibido pudieron constatar que las cuatro reses muertas se encontraban a escos 100 metros de las casas. El mutismo de los vecinos al respecto es absoluto. Bazal lo entiende. Es un pueblo muy pequeño donde todos se conocen.

No obstante, al hallar por sus propios medios a tres caballos y localizar al cuarto gracias a ayuda vecinal, Rapa das Bestas quiso alertar al Seprona. Dado que sus efectivos no estaban disponibles, se personó en el punto una patrulla de la Guardia Civil que hoy derivará el asunto a Seprona. La Rapa espera que se investigue la autoría de este brutal ataque.

Asimismo, hoy le explicará lo ocurrido a la conselleira de Medio Rural en la reunión gestionada por el alcalde de A Estrada, José López, que tendrá lugar a las 16.30 horas en Santiago. A este respecto, Bazal se mostró decidido a explicarle que urge tomar medidas a la mayor brevedad posible para poner fin a la falta de pastos en los montes y a las dificultades que el exceso de maleza genera para que las manadas de caballos permanezcan juntas y, así, puedan poner en marcha sus estrategias defensivas frente al lobo, por ejemplo, o al menos logren huir de él cuando las ataca. Débiles por la falta de alimento y la adversa meteorología y acorraladas por la maleza son presa fácil. Considera Bazal que, de cara al año próximo, urge realizar numerosos desbroces en las 3.000 hectáreas de monte de A Estrada, Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro y Cuntis donde vive su yeguada. Le pedirá a la Xunta que o bien realice los desbroces directamente -la Rapa le puede aportar la autorización firmada por numerosas comunidades de montes o propietarios particulares- o bien subvencione a la Rapa para que los haga.