El elevado caudal de los ríos y el frío dificultan las capturas en el primer día de la temporada de pesca

El elevado caudal de los ríos -opuesto al bajo del pasado año- y el frío dificultaron ayer las capturas en el primer día de la temporada de pesca en Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Si bien el primer día de la temporada siempre empuja a los pescadores, en mayor o menor medida, a bajar al río a probar suerte, la jornada se cerró con escasas capturas.

Muchos pescadores hicieron notar que los ríos llevaban "mucha agua y pocas truchas". Esto último es algo que en Deza vienen denunciando en los últimos años. A ello añadió el presidente de la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín, Julio Mariño, el hecho de que "las condiciones no fueron las adcuadas para la práctica del deporte" porque "el estado de los ríos no es propio. Tienen mucho caudal y bajan con mucha fuerza. No es nada fácil pescar".

Similar diagnóstico realizaba ayer en la playa fluvial de la Sociedade Deportiva Río Ulla el veterano pescador estradense Félix Paz Vilas cuya experiencia, no obstante, motivó que encadenase en minutos seis capturas de truchas que devolvió al río al estar practicando pesca sin muerte ante la directora xeral de Patrimonio Natural y el jefe del Servizo de Conservación da Natureza, Ana María Díaz y Pablo Caballero, que ,en su visita al coto de Ponte Liñares intecambiaron impresiones sobre la temporada con el responsable de Pesca y el guarda de Río Ulla, Miguel Sande y Ramiro Aller. Paz utilizaba como cebo una cucharilla pero no el predilecto ayer, que fue la "miñoca". Pescando con ella "en los afluentes del Deza fue bien, en el río mismo fue imposible por la fuerza del agua", señalaba el presidente de la Sociedad de Silleda, Juan Agra.

El exceso de maleza en los ríos acusado por pescadores del Tecor de Forcarei era corroborado por el guarda de Río Ulla en alusión a los riachuelos: "al dejar la agricultura, están intransitables. Antes estaba todo limpio. Ahora si va un chico, se aburre y no vuelve". Precisamente esa es una de las preocupaciones de la Xunta y, en buena medida, la causa de que este año decidiese crear la zona de entrenamiento de Couso. "Empieza a faltar banquillo" para renovar las 40.000 o 45.000 licencias de pesca existentes al año en Galicia.

También Sande y el presidente de la Unión Deportiva de Cerdedo, Javier Rodríguez, advierten la falta de relevo generacional. Los pescadores de Tabeirós-Montes son mayoritariamente varones de entre 40 y 65 años. La mayoría aprendieron a pescar de niños, con sus padres o con amigos, como Paz (que lo hizo con 11 años). Hoy, coinciden Díaz, Caballero, Aller y Rodríguez, prefieren las nuevas tecnologías y existe un escaso contacto con la naturaleza a pesar de que, como apuntaba Paz, la pesca es un deporte saludable que a él le ayuda "a reducir el colesterol". A las 11.00 horas de ayer ya había andado 8 kilómetros y aun proyectaba caminar mucho más.