Cuando los goles llevan un nombre de mujer

Lalín y el resto de la comarca dezana son, desde hace años, una cantera para prácticamente cualquier tipo de deporte. Y la zona ha sido, además, pionera a la hora de disponer de equipos de disciplinas que aún pueden considerarse minoritarias, como el fútbol gaélico. La presencia femenina en el ámbito deportivo es cada vez más frecuente, y aquí recogemos una decena de ejemplos de mujeres que tienen en común no solo su juventud y ahínco sino también el sacrificio de, muchas veces, su tiempo libre a cambio de poder entrenar, ganar partidos y formar parte de equipos de élite.

"Me da rabia que solo se acuerden de nosotras para la foto, y que les dé igual el cómo hemos llegado hasta aquí. A mucha gente de la política ahora se le llena la boca con la palabra 'conciliación', pero para una mujer es muy complicado combinar tu vida personal con el trabajo, los estudios y el deporte". Así de rotunda se muestra Rocío García Eiras, jugadora de la Selección Española de Rugby, madre y a la espera de su segundo hijo. Resume a la perfección lo difícil que es para una mujer conjugar su vida con una afición que, en muchos casos, pasa a ser una profesión, por el tiempo que exige de dedicación. García Eiras, que comparte su pasión por el rugby con otra jugadora del Coreti Lalín, Marta Varela, echa mano de su familia para atender a su hija y tuvo la suerte de poder cambiar exámenes cuando estudiaba en la Universidad, y de recurrir a sus días libres, ya incorporada al mundo laboral, para acudir a entrenar o a jugar partidos, muchas veces fuera del país. "Pero siempre tuve que dar yo la cara, cuando lo normal es que hubiese convenios entre la administración y las empresas privadas, porque en algunas ocasiones mis 21 días de vacaciones los gasté en campeonatos". Su experiencia en el mundo del deporte también la ayudó a percatarse de otra dificultad "Yo tuve la suerte de practicar deporte de élite, y al mismo tiempo disponer de un trabajo con el que poder cotizar a la Seguridad Social. Pero conocí a mujeres con una carrera deportiva maravillosa y, sin embargo, ningún año cotizado. En otros países existen otras condiciones, con un contrato como si fueses un trabajador más".

García Eiras hace un apunte más: el rugby aún sigue viéndose como un deporte masculino. A Verónica Vilaro le ocurre algo parecido: le gustan los rallies, y desde su infancia. En la 24ª edición del Rali do Cocido será la única mujer copiloto, y participará junto a su pareja, Alejandro Reboredo. "Cada vez se van viendo más mujeres en este deporte, pero también es cierto que se mantienen estereotipos como que las mujeres que nos movemos en este ámbito somos brutas, y eso no es verdad", recalca. No tiene niños, y eso le permite disponer de más tiempo libre para entrenar "porque quita mucho tiempo prepararnos para un campeonato". No descarta, en un futuro, acudir como piloto.

La maternidad suele ser uno de los motivos por los que las mujeres deportistas aparcan temporalmente este ámbito. Los estudios o el trabajo son otra de las causas. A Raquel Lorenzo, la presidenta del Club de Fútbol Vilatuxe, la llegada de su hija le obligó a dejar de jugar al fútbol. Nunca estuvo en un equipo federado, pero le dio patadas al balón desde niña, en el colegio. Y no la miraban como a un bicho raro. "Es que incluso teníamos un equipo femenino y jugábamos contra otros colegios", añade. Desde 2007 ocupa la presidencia del club de su parroquia, un cargo que también requiere tiempo para atender fichas, tramitar subvenciones, abrir el bar para poder pagar el árbitro...

Andrea Gómez, miembro del club Kung Fu di Som, también tuvo que dejar esta disciplina, pero para dedicarle más tiempo a los estudios. "Fue el año pasado, estaba en segundo de Bachillerato y no conseguía llegar a todo". Se crió en una familia donde su padre, su hermano y varios primos practicaban ya este deporte. Pero esto no impidió que en el colegio tuviese que oír que era una actividad más propia de chicos. "No me causó ningún trauma", apunta. Ahora estudia en Ourense y empezará a practicar alguna arte marcial.

Antía Abuín, jugadora del Balonmán Lalín, ha decidido no renunciar ni a su empleo ni al deporte, aunque siga en este "por ocio y diversión". A sus 22 años, es la veterana del equipo "llevo jugando siete y nunca estuve tan comprometida", hasta el punto de restarle horas al sueño para poder atender todo. Abuín, junto a Cecilia Cacheda, que juega en el Balonmán Porriño, es uno de los grandes ejemplos femeninos en este deporte.

Abuín, antes del balonmano, había probado con el atletismo, la disciplina que practica (junto a varias más) Verónica Mon, de Atletismo Deza. Su trabajo en el Lalín Arena le permite conciliar con más facilidad y, preguntada por si hay igualdad en el deporte, reconoce que "en ciertos deportes, no vas a conseguir las mismas marcas que ellos. Pero a cambio, lo tenemos más fácil en gimnasia rítmica, por poner un ejemplo".

Y, para terminar, dos casos más de éxito. Rebeca López es entrenadora en Basketdeza, desde hace un año y ocupando un puesto "en el que es más normal ver a hombres. Confío en que esto vaya cambiando y que cada vez haya más mujeres en el deporte". En eso coincide con Laura Nercellas, jugadora del equipo de fútbol gaélico Herdeiras de Dhais. "Aquí es difícil encontrar niñas para jugar 11 contra 11. Este deporte estuvo en auge hasta el año pasado, pero está decayendo". Apela a más ayudas y difusión para darlo a conocer.