Muñoz: "El consorcio le hará la encomienda a los trabajadores para cubrir el Rali do Cocido"

El gerente del Consorcio Contra Incendios e Salvamento de Deza e Tabeiros-Montes, Juan José Muñoz, salió ayer al paso de la intención de los bomberos del parque de aportar un retén de seis efectivos al Rali do Cocido de manera particular y altruista. "El consorcio intentará acceder a la solicitud de la Escudería Lalín-Deza, pero le va a hacer la encomienda a sus trabajadores por si el personal accede voluntariamente a ir", explicó. Muñoz insistió en que "el consorcio les va a hacer la encomienda a los trabajadores para que como siempre acudan al Rali do Cocido mandados por el consorcio y debidamente pagados. Y nos parece muy bien que quieran ir de forma altruista y que si lo deseen le donen ese dinero a oenegés o a la causa que estimen oportuna". En este sentido, el gerente del parque de Silleda quiso dejar claro que "es falso y está tergiversado que el consorcio no quiera atender la solicitud de la Escudería Lalín-Deza. El problema surge por un conflicto laboral enquistado donde se está manipulando a la opinión pública, y se intenta vender argumentos que no son reales".

Muñoz recordó que "cuando el Rali do Cocido contacta con nosotros les decimos que estamos con un conflicto laboral y que el personal como medida presión desde el 1 de enero se ha negado por escrito a hacer refuerzos extraordinarios. Si ellos no hacen refuerzos, nosotros no podemos atender este tipo de eventos. Los bomberos confunden una reivindicación laboral con los intereses de los ciudadanos porque desde el consorcio queremos dejar muy claro que lo que siempre hemos defendido es la seguridad de los ciudadanos y no atender a cuestiones espúreas". El gerente recordó que "ayer (por el lunes), el delegado de personal, Santiago Castro Villar, mete un escrito por registro en el consorcio que no deja de asombrar porque ellos ofrecen a título particular aportar un retén preventivo de efectivos". El consorcio cree que "ellos quieren defenderse y excusarse de que por culpa de su reivindicación laboral está afectando a servicios y eventos de esta comarca".

Preocupación

Juan José Muñoz fue más allá al señalar que "tanto el consorcio como la escudería estamos preocupados porque parece mentira que estos profesionales se ofrezcan a nivel particular a a atender un evento, lo que equivaldría a que el retén carecería de la seguridad jurídico-legal y laboral que es de exigir." El gerente del consorcio también hizo hincapié en que "la seguridad del evento se atiende de dos formas posibles: Si el consorcio hace una encomienda a sus trabajadores, y les pague por ello, o que lo contrate la escudería. Lalín-Deza no tiene medios para pagarlo, pero un bombero a título particular va como cualquier otra persona. Es, por lo tanto, una propuesta irresponsable por parte del personal".

El gerente del parque intercomarcal de bomberos de Silleda reiteró la irresponsabilidad manifiesta que supondría la presencia de bomberos a título personal en la prueba con la que dará comienzo el próximo Campeonato de España de Rallyes de Asfalto afirmando que "si se va a nivel particular se carece de cobertura legal. En caso de accidente estas personas responderían con su patrimonio particular e incluso con penas de cárcel porque no tienen la cobertura legal para poder atender ese servicio". Juan José Muñoz también aludió a otros cuerpos de seguridad que acuden a la carrera diciendo que "hasta los voluntarios de Protección Civil que van al evento, por ley tienen que ir asegurados".

Por último, el gerente del consorcio con sede en Trasdeza ironizó sobre la disponibilidad de los trabajadores del parque lanzando la pregunta de "¿dónde estaban todos estos bomberos durante el retén de la pasada Feira do Cocido en el que estuvimos dos bomberos y que, por cierto, fuimos felicitados por el alcalde de Lalín en persona?".