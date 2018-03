El PSOE alude a posturas caciquiles con el exdirector de la Escola de Música

El PSOE de Vila de Cruces desea aclarar una cuestión sobre el nombramiento del nuevo director de la escuela de música, David Fiúza, que percibirá 17.000 euros. El partido no critica la dotación para el músico, sino el hecho de que el anterior director, que se encargó del centro durante varios años, nunca cobró un céntimo por su labora. El PSOE explica que "según las malas lenguas se comentaba en los círculos caciquiles que éste no es de los nuestros". Por error, este diario publicó el pasado domingo la frase "éste es de los nuestros", lo que llevó a equívoco. Desde el Concello se replicó que no se tuvo nunca en cuenta la tendencia política de sus docentes. El PSOE apuntó la idoneidad de que de los 260.121 euros que se presupuestan para cultura en este ejercicio, deberían destinarse 80.000 a la escuela municipal. La cantidad no resulta desorbitada si tiene en cuenta lo que destinan otros municipios a una inversión similar.