La Feira do Moble baja a cinco días para favorecer la afluencia y reducir costes a los expositores

La Feira do Moble de Galicia será este año más corta. Es una de las propuestas planteadas por la Fundación de Exposicións e Congresos al sector, representado en la reunión celebrada en la noche del lunes por apenas una decena de industriales. El gerente de la entidad organizadora de la cita que se intenta relanzar, Nemesio Rey, explicó ayer que en este 2018 en lugar de nueve días de feria serán seis, comprendidos entre el miércoles 19 y el domingo 23 de septiembre. Eso sí, se apuesta por que el certamen vuelva a estar operativo en horario de mañana y tarde.

Rey indicó que esta primera medida persigue propiciar una reducción de costes para los expositores. Señaló que a las nueve jornadas de duración que ha venido teniendo la feria hay que sumar los días que se precisan para montar y desmontar. Calculó que ello supone para los fabricantes 15 días de trabajo dedicados a la participación en este escaparte sectorial. A mayores, el actual responsable de la popularmente conocida como Fundación do Moble no dejó de reconocer que "importantes eran cuatro días", coincidiendo con los dos fines de semana de muestra, quedando entre semana "muchos días muertos". Consideró Nemesio Rey que reducir a cinco jornadas es estar en la línea de las demás ferias del sector y aguarda que contribuya a atraer a más mueblistas de fuera del municipio. "Los de fuera decían que eran muchos días de feria", apuntó el gerente.

Otra de las sugerencias planteadas al sector local de la madera en la reunión, a la que también asistieron los portavoces de los diferentes grupos políticos de A Estrada, es concentrar a los mueblistas estradenses en los pabellones 3 y 4 de la feria, de tal modo que lo primero que vea al visitante al acceder al recinto ferial sea el producto local.

La tercera propuesta presentada fue la creación de un escaparate virtual para los expositores que permita que los efectos de la Feira do Moble se prolonguen durante todo el año. Nemesio Rey explicó que se trataría de una plataforma digital en la que todos los expositores participantes en la feria puedan tener visibilidad durante todo el año, recogiendo los productos que presentaron en el certamen y ampliando estos contenidos. Rey reconoció que "quedó en el aire" si este escaparte será para todos los expositores o únicamente para las empresas de A Estrada. Lo que sí quedó cerrado es que en él estarán representados únicamente quienes respalden la feria a través de su participación.

Esta plataforma podría contemplar la venta online, si bien el gerente de la Fundación reconoció que esta es más complicada para un sector como el estradense, que apuesta por el producto creado a medida de las necesidades del comprador.

Movemento Veciñal Estradense (Móvete) se pronunció ayer sobre la reunión con el sector estradense del mueble. Entendió este grupo, a la vista de la baja participación en este encuentro, la "desmotivación del sector del mueble para relanzar la Feira do Moble", subrayando que "fueron muchos años de declive". "Es triste pero lógico tras demasiados años descuidando este importante evento no solo para el sector sino también para el conjunto de la economía local", apuntó la portavoz, Mar Blanco. Considera que la Fundación debe comenzar a hablar con todos los mueblistas para "aglutinarlos e implicarlos"

Al ser preguntado por la participación en la reunión pensada para sopesar el futuro de la Feira do Moble de Galicia, Rey reconoció que fueron "ocho o nueve mueblistas" los que acudieron a la cita, si bien aseguró que "cinco o seis llamaron por la tarde para comunicar que no podían asistir". "No estuvo mal. El sector está en la línea de apoyar esto y entre todos podremos hacer unha cosa diferente e interesante", manifestó. Aseguró que se hará este año "un lavado de imagen de la feria", que se ceñirá a mobiliario e interiorismo y "se publicitará bien", trabajando para que el sector "se vea implicado" y respalde la convocatoria.

Uno de los aspectos que se criticó en las últimas semanas a la Feira do Moble es que este escaparte, otrora fundamental para el sector estradense, ya no era representativo de la industria local. Reconociendo este aspecto, y tras señalar que la industria vive un bueno momento en el que "todas las fábricas precisan personal", el gerente de la Fundación de Exposicións e Congresos señaló ayer que uno de los objetivos de la entidad es intentar que en la Feira do Moble de Galicia esté representado "todo tipo de mueble que se haga en A Estrada".

La meta es que la feria constituya "un reflejo de lo que realmente se hace en A Estrada", sostuvo Nemesio Rey, apuntando en este sentido a "talleres con dos o tres obreros" y a industrias que se dedican a áreas de actividad como el contract. "Que no sean solo tiendas de muebles", precisó el dirigente de la Fundación, que abrió la puerta a la posibilidad de que algunas empresas participen, incluso, simplemente con la exposición de diseños o con la muestra de piezas concretas.