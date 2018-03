Los bomberos aportarán un retén de seis efectivos en el Rali do Cocido del Nacional

El conflicto latente en el seno del Consorcio Contra Incendios e Salvamento de Deza e Tabeirós-Montes entre la plantilla de bomberos y su gerencia ha salpicado en los últimos días al próximo Rali do Cocido. Los bomberos del parque de Silleda hicieron público ayer un documento en el que se comprometen a aportar un retén preventivo compuesto por dos efectivos el viernes 16 de marzo y cuatro más al día siguiente, tal y como solicitó la Escudería Lalín-Deza, organizadora de la prueba. La cobertura se hará con carácter "voluntario e altruista, y como medida de solidaridad con una escudería que hizo un arduo trabajo para la consecución de un rallye puntuable para el campeonato de España en nuestra comarca". El escrito también dice que los bomberos esperan "que el consorcio sea igualmente solidario con la escudería, y se comprometa a ceder los recursos materiales necesarios, tal y como comunicó en su momento la entidad organizadora, para la atención de dicho retén preventivo, así como la cobertura lega de los efectivos que formen parte de él".

El retén preventivo de bomberos necesita para realizar su servicio los siguientes recursos materiales: Un equipo de excarcelación y una Bomba Rural Pesada (BRP) para el viernes 16 de marzo, y otra BRP y un vehículo ligero para el segundo y último día del rallye. La plantilla aseguró ayer que este despliegue no afecta al resto del servicio del consorcio porque los integrantes harán el servicio en sus días libres y porque "si no hay bomberos no arranca el Rali do Cocido". Al respecto, también quisieron dejar claro que no "pretendemos utilizar esto como parapeto para nuestros conflictos laborales que se remontan a 20 años atrás". En este sentido mostraron también su preocupación "porque un servicio público esté siendo utilizado por el gerente Juan José Muñoz de forma particular, haciendo de él un ghetto privado, para satisfacer las necesidades de dos o tres". La plantilla alude a la supuesta utilización arbitraria de "la bolsa de horas con la que cubre a Francisco Valiño, que no ejerce de bombero, y que después de siete meses tiene un sobresueldo de 700 euros". Los bomberos recordaron ayer que el gerente "miente cuando le dijo a la escudería que no había efectivos humanos para el rallye porque podría utilizar la bolsa de horas para disponer de ellas, pero a nosotros nos dijo que esa bolsa era para otras prioridades". Además, señalaron que "nos enteramos por gente próxima a Lalín-Deza de que les había negado una colaboración que llevamos realizando desde hace diez años de manera desinteresada". "No quiere venir porque el servicio entraña peligro y por eso le dio largas a la escudería", añadieron los portavoces de la plantilla del parque.

Por su parte, el responsable de seguridad del Rali do Cocido, Álex Moure, quiso agradecer ayer públicamente la iniciativa de los bomberos señalando que "es una gran noticia que podamos disponer del personal y medios del consorcio, que son de un nivel envidiable, y creemos que imprescindibles para poder afrontar el Rali do Cocido con seguridad". Moure añadió que "es admirable el gesto de los bomberos, ofreciéndose a colaborar con nosotros de forma altruista", y dio por hecho que el consorcio finalmente ceda los medios materiales necesarios para poner en marcha el retén. "Tienen tanta ilusión como nosotros en que el Rali do Cocido cuente con la mejor seguridad, y ellos han sido los primeros en dar el paso al frente y ofrecernos toda su ayuda profesional".

Álex Moure también recordó que el GES de Lalín también colaborará con otro vehículo, por lo que el rallye dispone de "un dispositivo de seguridad de gran nivel".