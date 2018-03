Música para una tarde de invierno

Los municipios de Lalín y Agolada acogieron varias actividades musicales en el día de ayer. En la cabecera comarcal se celebró el IV Festival de Coros Xuvenís en el que participó el Coro Luis Areán. Además, dando comienzo a la programación cultural de marzo, también se celebró un concierto a cargo de Matdeb & Band en el museo municipal. Mientras, en Agolada, comenzó el ciclo musical de la banda municipal y se puso en marcha una foliada.

La comarca dezana vivió ayer una jornada donde sin duda el protagonismo se lo llevó la música. Tanto en Lalín como en Agolada se celebraron diferentes actividades en las que las notas animaron el ambiente. En la cabecera comarcal, el IV Festival de Coros Xuvenís y el concierto de Matdeb & Band fueron los protagonistas de la jornada musical, mientras que en Agolada, fueron la Banda de Música de Vilatuxe, que abrió el ciclo musical de la Banda Municipal agoladesa y una foliada vespertina.

Las actividades lalinenses abrían la programación cultural de marzo. El IV Festival de Coros Xuvenís comenzó a las 18.00 horas en el Salón Teatro de Lalín y en el participaron un total de tres formaciones, entre ellas el Coro Luis Areán. Un nutrido público acudió a la cita para presenciar la actuación de las agrupaciones Divercoro, de Barro; Coraliña Cantora, de Pobra de Trives y la lalinense que cerró el acto. A continuación, a las 20.30 horas en el Museo Ramón Aller, tuvo lugar el concierto de Matdeb & Band. La agrupación está conformada por tres artistas, la lalinense Débora y cantante del grupo, Matthew, estadounidense y el guitarrista Julián. La formación versionó alrededor de una decena de canciones entre las que se encuentran algunas muy conocidas como City of stars de la película Lalaland, No woman no cry de Bob Marley o Halelullah.

Por su parte, en el auditorio Manuel Costa Casares comenzó el ciclo de la Banda municipal de Agolada con la actuación de la Banda de Música de Vilatuxe. Esta actividad está enmarcada en el 25 aniversario de la formación agoladesa. Mientras que después el grupo de pandereteiras Ponte da Prata y del grupo Bico da Balouta del municipio actuaron en una foliada.