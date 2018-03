Fundadora de Embutidos Nélida Castro

-Si le soy sincera, y si la salud me lo permite, me gustaría seguir porque lo de ir a las ferias me gusta mucho de toda la vida. Ahora no hago el trabajo que hacía antes, pero les echo una mano a los chavales cobrando y atendiendo a los clientes, que es algo que me sienta muy bien. En lugar de quedarme en casa prefiero ir con ellos para ayudarles, y lo paso bien.