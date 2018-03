"Creo que no queda bien que se mezclen los puestos de ropa con los de alimentación en algunas plazas"

-¿Se ve muchos años más yendo de feria en feria?

-No sé si sabe que sus chorizos tienen una fama estupenda.

-Eso dicen. Pero no sólo se venden bien los chorizos, también vendemos el resto de productos que llevamos a las ferias. Pero sí, ya me dijeron que los chorizos gustan mucho. Hay gente que viene de Vigo para llevarse, además de los chorizos, bastantes cosas más. Todo lo que matamos no se da vendido en la feria porque, al final, se vende lo que se puede, pero la gente compra porque les gusta.

-¿Qué le parece que también se venda ropa junto a los puestos como el suyo de alimentación?

-Eso es algo que empezó hace poco tiempo. En Monterroso tengo visto un par de tenderos, que pienso que no quedan bien entre todos los puestos de carne y alimentos. Creo que en alguna feria más les permiten hacerlo, pero ya digo que no queda bien que se mezclen los puestos de alimentación con los de la ropa en las plazas. Nosotros solemos elegir los puestos de la entrada, pero en Monterroso ya hay puestos de ropa que están muy cerca de los que también venden carne. No sé si es algo que seguirá pasando, pero ya digo que no quedan nada bien.

-¿Es cierto que, además de comer de todo, es de las que no le dice que no a un café solo?

-Gracias a Dios como de todo porque tengo salud. Y lo del café solo es verdad, uno por la mañana y otro por la noche. A lo mejor un día te da algo, pero a mí así me va bien. Soy de buen comer, y es verdad que no me privo de nada porque ya le digo que no me hace daño ninguno. Mientras siga así tiro para adelante. Lo peor son los años, pero eso es ley de vida. Mis hijos son los que más me dicen que no coma tanto, pero como le digo yo me siento bien, y eso es lo más importante. La buena salud es importante, y pienso que aún me queda cuerda para rato porque sigo haciendo lo que me gusta.