Confianza y diálogo, claves para detectarlo

José Torres, miembro de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil de Pontevedra, es un experto que acude de manera habitual a los centros educativos a dar charlas a los menores para evitar el acoso.Más concretamente, su participación se centra en el ciberacoso, o el el "bullying" a través de las redes sociales o las nuevas tecnologías.

En las charlas que Torres suele dar en los centros educativos (no solo a niños, sino también a padres y educadores) aporta algunas claves tanto para concienciar a los pequeños y tratar de prevenir el acoso, como para que se pueda detectar y también solventar el conflicto de la forma menos traumática.

Uno de los objetivos de las charlas es que los menores pidan ayuda a un adulto(a sus padres o a sus profesores y sobre todo que "no se sientan culpables de lo que sucede, dado que a veces ocurre y se callan por esta razón".

A los padres, en sus charlas Torres aconseja, en primer lugar, aprender a diferenciar entre hechos puntuales y acoso. Este último se produce cuando hay episodios "reiterados", un hecho puntual como una pelea o un insulto no puede ser considerado como tal. Este especialista de la Guardia Civil insiste sobre todo en que los padres "deben tejer lazos de confianza con sus hijos para que nos cuenten estas cosas"y también aconseja a los progenitores huir de "acciones impulsivas" a la hora de responder a un caso de este tipo._Torres recuerda que el agresor también es un menor y que el objetivo es solventar el conflicto de la mejor manera para ambas partes."El diálogo en este caso es fundamental y la mejor manera de solucionar la situación", aunque reconoce que en aquellos hechos más graves o en los que el agresor no asume la situación es necesario judicializar el caso "si no queda más remedio".

También señala algunas claves para detectar que un niño puede estar siendo víctima de acoso: "La pérdida de apetito, problemas para conciliar el sueño, el bajo rendimiento escolar o el aislamiento social", pueden ser síntomas de que un menor esté siendo víctima de "bullying".