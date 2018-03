El alcalde espera que las obras del nuevo centro de salud de A Estrada ya estén en marcha en verano

El alcalde de A Estrada, José López, confía en que las obras de construcción del nuevo centro de salud ya estén en marcha "en verano".

Subrayó que se trata de la "infraestructura, el servicio más importante que se hizo en A Estrada en muchos años". Remarcó que "consellería y Concello cumplimos", en alusión a la queja de Movemento Veciñal Estradense a propósito de que en el proyecto de nuevo centro de salud de A Estrada no se contemple una base del 061, como sí se prevé que ocurra en el futuro Centro Integral de Saúde da Comarca do Deza de acuerdo con el Plan Funcional de Espazos que el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, y la gerente de Xestión Integrada de Santiago, Eloísa Núñez, presentaron el miércoles en Lalín. "Lo que vayan a tener o no otros concellos" no le preocupa a Lópezl, que se muestra convencido de que el futuro centro de salud de A Estrada será "uno de los mejores de Galicia" no solo como infraestructura, que también, sino porque, además, "contará con los mejores profesionales de España" (tal y como acreditan los sucesivos Premios Best In Class a mejor centro de Atención Primaria ganados en los últimos años).

El nuevo centro de salud, incidió López, es una infraestructura que "reclamamos durante 30 años y ahora que se hace la oposición tiene que enredar". Pero, garantizó, el proceso va a "un ritmo fantástico": `presentaron oferta 18 empresas. El 1 de febrero se abrió el sobre A de documentación administrativa; el 12, el B de documentación técnida; y en breve se abrirá el sobre C, de oferta económica. "Se van cumpliendo todos los plazos", aseguró.