La AED informa de posibles cortes de suministro por Fenosa los días 14 y 16 en zonas de Lalín

La Asociación de Empresarios de Deza (AED) informa que Unión Fenosa le acaba de comunicar que los próximos días 14 y 16 de este mes podrían registrarse interrupciones temporales en el suministro eléctrico en varias zonas de Lalín, entre las 9.00 y las 13.00 horas, debido a la realización de trabajos de mejora y mantenimiento de la red.

El 14 los lugares afectados son los de: Palmou, Quinta, Montrigo, Cangas, Rielo, Pazos, Pedreira, Ois Grande, Vento, Riádigos, Orxas, Campo, Bermés, Bermés do Fondo, Ois Pequeno, Lamela, Regado, Regufe, Cancelas, Lordelo, Castelo, Erbo de Arriba, Erbo de Abaixo y Barreirón. Las interrupciones el día 16 llegarán a los núcleos de O día 16 de marzo os lugares afectados polos posibles cortes (Referencia MD2017RGPC02712) son Cruz, Seixo, Vila, Vilariño, Castiñeiro, Castro, Requeixo, Pedrouzos, A Igrexa, Bendoiro, Santiso do Fondo, Riba, Porral, Méixome, Mato y Centro de Transformación particular 36PAN9 (lugar de Campo). La compañía ha habilitado el teléfono de atención al cliente 900 111 999 para atender cualquier consulta y resolver dudas posibles a los usuarios afectados, según indica la patronal dezana mediante un comunicado.