Talleres de canto, baile y pandereta en Eira da Xoana con Noa Seixo

La Fundación Eira da Xoana celebra hoy en su sede de Ramil una jornada de actividades comunitarias como cada primero de mes para sus asociados y amigos. En esta ocasión, Noa Seixo y Ricardo impartirán talleres de canto, baile y pandereta en horario de mañana para todos los que quieran participar. Además, el próximo sábado día 10, en Eira da Xoana se celebrará por todo lo alto el Día del Árbol con un programa de actividades extenso que todavía está por configurar.

García Porral lleva su obra a Os Pendellos

El recinto de Os Pendellos de Agolada albergará hoy, a las 19.30 horas, la presentación de la última obra literaria de Xoán Carlos García Porral, "De mouros, mouras e tesouros. A comarca de Deza" (Edicións Fervenza). En la presentación, que cuenta con el patrocinio de Hoxe Queixos, Restaurante Porta do Sol y el Concello de Agolada, participan el escritor e investigador Daniel González Alén, el divulgador Ángel Utrera, el empresario de Lamela, Miguel Villar y el alcalde de la localidad, Ramiro Varela.

Fiesta del XXIV Rali do Cocido en Habana 75

La discoteca Habana 75 de Lalín acogerá esta noche la fiesta de presentación del XXIV Rali do Cocido Gran Premio Disiclin, que ayer se presentó a los medios en el Concello de Lalín. La celebración nocturna contará con la presencia de la orquesta La Fórmula 2018. La organización anuncia la presencia de algunas monturas en el improvisado "parque cerrado" que está previsto montar en la calle B de Lalín.

Foliada abierta a todo el mundo en Agolada

La bocatería Moderno de Agolada organiza hoy la primera edición de una foliada para todos los públicos y "hasta que el cuerpo aguante". El evento lúdico festivo contará con la presencia del grupo de pandereteiras Ponte da Prata y del grupo Bico da Balouta del municipio. Los promotores de la idea esperan una gran afluencia de público en esta actividad.

Matdeb & Band tocan en el Museo de Lalín

El Museo Municipal Ramón Aller de Lalín será escenario esta tarde, a partir de las 20.30 horas, del concierto del trío Matdeb & Band, que ofrecerá una actuación con un amplio repertorio de versiones bajo el prisma de las mezclas y la fusión de estilos. El combo está compuesto por el norteamericano Matthew, que además de cantar, toca la guitarra, el violín, la viola y el piano; la lalinense Débora, que presta su voz a estilos como el jazz, el blues y la música racial después de haber probado con el rock, los ritmos latinos o la música mexicana; y Julián, un entusiasta de la guitarra que en la actualidad cursa estudios en la Rockschool de Santiago de Compostela. En el programa de esta noche aparecen clásicos como Stand by me, Jailhouse rock, Sweet Caroline o No woman no cry, entre otros. El concierto es totalmente gratuito