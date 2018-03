O BNG cruceño reivindica as urxencias, novos servizos e obras no centro de saúde

O BNG de Vila de Cruces, logo da visita do conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, a Lalín este mércores, reivindica melloras para o ambulatorio da localidade que, en casos, son vellas demandas do grupo municipal que ten a Xoán Blanco como voceiro.

A formación nacionalista remiteu unha carta ao conselleiro na que expón a necesidade de implantar no centro de saúde un servizo de urxencias con atención polas tardes, noites e fins de semana. Repara, nesta petición, que casos podería pensarse en acometer actuacións compartidas como acontece en concellos limítrofes como Arzúa e Melide. Outra esixencia ten que ver como a ampliación dos servizos como os de radioloxía ou xinecoloxía ou outros compartidos con Silleda para así achegar a atención asistencial aos cidadáns e evitar desprazamentos a Santiago ou Lalín para evitar un colapso das infraestruturas destes concellos. O BNG tamén solicita que a consellería acometa melloras no centro de saúde, ao detectar goteiras na zona de urxencias e nos baños, así como mellorar a acústica na sala de espera. Por último, demanda que se cubran as baixas ou períodos de vacacións do persoal sanitario, ou que se habiliten postos para auxiliares de enfermería, ao carecer deles.

Blanco expón, ademais, que o pasado martes seu grupo recibeu unha chamada do Concello para convidalos ao acto do conselleiro en Lalín, cuestionando "as formas" unha vez que pasaron xa tres anos de espera por unha reunión para que o titular de Sanidade atenda as necesidades da vila. Engade que tanto el como o seu compañeiro Álex Fiúza elaboraron un escrito que ao final do acto lle entregaron a Almuíña, ao que censuran por, segundo o BNG, actuar con prepotencia por non querer escoitar os problemas que padecen os veciños. Tamén di que o alcalde cruceño, Jesús Otero, non pode negar que este partido foi avisado media hora antes do acto e aínda así presentáronse no ambulatorio lalinense para interesarse polas necesidades da localidade. "Entendemos que ese tipo de ridículos non poden ter o respaldo do alcalde, que si vale para ir a xantar a Lalín co conselleiro, pero non para falar dos asuntos que afectan ao noso municipio. Unha imaxe lamentable, ver como ao alcalde de Vila de Cruces nin os seus propios compañeiros de partido respectan e déixano en evidencia diante de toda a comarca", di o BNG.