Móvete denuncia el incumplimiento de la ordenanza de Normalización Lingüística en la Zona dos Viños

Movemento Veciñal Estradense (Móvete) emitió un comunicado con el que pretendía denunciar públicamente que "la recientemente aprobada" ordenanza reguladora de Normalización Lingüística del Concello de A Estrada "ya se está incumpliendo en la señalización de la Zona dos Viños". En concreto, desde la formación política liderada por la edil Mar Blanco se apunta que "esta semana se grabó en el pavimento de las dos entradas de la Zona dos Viños el nombre de la popular zona estradense" de un modo inadecuado ya que "en vez de marcar el nombre utilizado por los estradenses" -es decir, Zona dos Viños- en la entrada a esta emblemática área del casco urbano desde la calle Peregrina "se marcó el nombre en castellano "Zona Vinos". No ocurrió lo mismo en la entrada a este ámbito desde la Travesía da Igrexa. En este caso, se marcó en gallego el nombre de Zona Viños.

Desde Móvete se hace hincapié en que "señalizar una entrada en gallego y otra en castellano es una decisión rancia carente de sentido". Agrega que, además, "incumpliría el artículo 19 de la ordenanz municipal que regula que las señalizaciones serán redactadas en el idioma gallego así como el 20, que dice expresamente que el Concello "velará por la normalización de toda su señalización y rotulación" tomando "las medidas necesarias para garantizar el uso de la toponimia oficial gallega".

Tras recordar que la citada Ordenanza municipal reguladora de Normalización Lingüística do Concello da Estrada fue aprobada inicialmente por el pleno de la corporación municipal de A Estrada el pasado 1 de febrero, agregó que dicha ordenanza se impulsó a raíz de una moción de Móvete que buscaba dotar al Concello de un plan o una ordenanza que impulsase la utilización del gallego en A Estrada. Apunta, además, que "la carencia de dicha normativa era una firma pendiente que arrastraba la administración local ya que el nuestro era el único municipio de primera categoría de la provincia de Pontevedra" que carecía de un plan o de una ordenanza "para impulsar el gallego".

Tras recordar que la mencionada ordenanza fue aprobada por unanimidad, recordó que pretendía regular el uso del idioma en los topónimos, las señalizaciones y los rótulos "cuya única forma oficial será la gallega según su capítulo VIII dado que en el artículo 19 antes mencionado indica que "los rótulos, señalización de la Casa do Concello, de los otros edificios y servicios públicos y de la red viaria municipal dependiente del Concell o o instalada por sus empresas adjudicatarias o concesionarias o cualquier otra entidad serán redactados en idioma gallego" aunque "cuando el interés en general lo requiera también podrán redactarse en castellano u otros idiomas".

Por último, desde Móvete se insta al gobierno local a tomar medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa y la normalización de toda la señalización y rotulación.