A Estrada y Forcarei premian a sus mejores ganaderías y le exigen a la Xunta solución a sus problemas

Los Concellos de A Estrada y Forcarei volvieron a premiar ayer a sus diez mejores ganaderías en un almuerzo de confraternidad en el que los ganaderos de la comarca aprovecharon la presencia de la conselleira y del jefe territorial de Medio Rural, Ángeles Vázquez y Antonio Crespo, para demandar la implicación de Xunta y Estado en la resolución de los problemas que aquejan al sector.

En cuanto a la clasificación de mejores ganaderías lácteas, en granjas de hasta 60 vacas se impusieron, por este orden, la estradense María Susana Besteiro Otero de Loimil, la también estradense Conde da Xesteira S.L. de Lamas, la forcaricense Macris S.C. de San Bartolomé de Pereira, el forcaricense Manuel Míguez Filloy de Nercellas y el estradense José Antonio Neira Rodríguez de O Sol de Rubín. Ya en granjas de más de 60 vacas, se premió a 5 granjas estradenses: Rosa Ana Tenreiro Merlán de San Pedro de Parada, Gandeiría Gestoso S.C. de Santeles, SAT Gandeiría Peniña 1043 de Cora, Nodar S.C. de Santeles y Gandeiría Ramos S.C. de O Fieitoso de Olives.

Según el secretario de Africor Pontevedra, Pepe Rodríguez, los premios se otorgaron de acuerdo con los criterios objetivos que maneja Africor Pontevedra en relación con las explotaciones dadas de alta en Control Gandeiro de la provincia: producción láctea media anual de todas las reses de la granja, intervalo parto-parto, longevidad, rapidez del primer parto (muchas de las 90 granjas de A Estrada y Forcarei logran la marca ideal de lograr el primer parto a los 24 meses o incluso adelantarlo a los 23), datos reproductivos como la fertilidad de los animales y la tasa de no retorno o la salubridad del ubre, que evita que sufran mamitis y, por tanto, también gastos, medicamentos, descenso de la producción láctea e incluso, en los casos más graves, el sacrificio de la res.

El presidente de Africor, Rafael Méndez, también asistió a un evento que los alcaldes de A Estrada y Forcarei, José López y Belén Cachafeiro, aprovecharon para pedirle a la conselleira mejoras para el rural y el sector agroganadero de sus respectivos municipios. Vázquez les recordó que en A Estrada este año se invertirán 500.000 euros en parcelarias y en Forcarei, 100.000 (cifra que la alcaldesa pidió elevar).

También los ganaderos le expusieron sus demandas a la conselleira a través de Manolo Villaverde Salgueiro de Graña de Umia. Este sorprendió a la conselleira al hacer notar que a menudo los ganaderos sufren el retraso en el cobro de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que les perjudica porque ellos no pueden demorarse en sus pagos. Además, le trasladó el malestar que le causa al sector que las industrias que incumplen los acuerdos firmados hace un par de años cobren cuantiosas ayudas. Luego, le pidió que se exima o al menos se reduzca al mínimo a las ganaderías del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), más elevado en Galicia que en otras zonas porque las abundantes lluvias obligan a las granjas a disponer de más zonas cubiertas que en otras zonas del Estado. "Somos un sector estratégico", clamó Villaverde, pidiendo que el IBI se unifique en Galicia para evitar que las granjas se asienten en uno u otro concello dependiendo del importe del IBI. A mayores, le recordó que algunas parcelarias de Forcarei, por ejemplo, llevan 20 años en marcha. Ahí, el alcalde de A Estrada recordó que en este municipio alguna ya lleva 40. Aunque admite que la Xunta invirtió en parcelarias en Forcarei, Villaverde invitó a la conselleira a visitar el municipio para comprobar que, por ejemplo, en Meavía la inversión fue "ínfima" y aun quedan muchas parcelas "sin entradas". También consideró que la normativa de purines impuesta por Europa no tienen "ni pies ni cabeza" y urgió a Vázquez a pedirle a la ministra "que haga la misma fuerza para eximir de la norma a Galicia" que para defender a alguna empresa. Agregó que los purines no emiten ni la cuarta parte de amoníaco que cualquier abono químico, que los nuevos equipos no solo les exigirían una fuerte inversión sino que también gastarían más gasóleo y contaminarían más siendo imposible utilizarlos en ciertas zonas por una simple cuestión de acceso además de no poder usarse por pistas de parcelaria limitadas para un tonelaje superior a 10 (con el consiguiente riesgo de multas de Tráfico). Abogó por la utilización de tratamientos que le eliminen el olor al purín como los bacterianos. Por último, tras interesarse por qué se entiende por prácticas tradicionales en la aplicación de abonos sólidos, reclamó solución para la fauna salvaje, un "auténtico problema" para el sector. Este no solo "trabaja las fincas" y "mantiene el fuego a raya" sino que, además, le da "de comer a esa fauna": lobo, jabalí y hasta corzo. Piden más poder de decisión en materia de batidas. Y, después de que la conselleira se felicitase de que la provincia de Pontevedra se había declarado libre de tuberculosis, alertó del riesgo que entraña tener corzo y jabalí para las granjas porque "son transmisores de tuberculosis, lo que constituye "un problema muy grave".

La conselleira se declaró una "aliada del sector" y les avanzó que antes de junio el origen de la leche y los productos lácteos se reflejará en las etiquetas, como marca de calidad que favorecerá a Galicia. Coincidió con el sector en que "no puede ser" que lobo, jabalí y zorro se mantengan a costa de los ganaderos porque entonces dejan de ser rentables. Es uno de sus caballos de batalla, al igual que el decreto de primeros compradores. "Queremos dar seguridad jurídica a los productores". De ahí que el lunes vayan a convocar a las organizaciones agrarias pra mostrarle las alegaciones al texto del decreto de primeros compradores de leche para, buscando el consenos, defender los interesese de los ganaderos gallegos. Asimismo, adelantó a los ganaderos que en 2018 Galicia no tendrá que cumplir la normativa europea de purines, haciendo notar que ello no les perjudicará al solicitar ayudas de la PAC.