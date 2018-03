"No me esperaba tal cosa, al principio pensaba que era una broma"

Dorinda Castro no sabía que su hija, Isabel Coego, había presentado una candidatura por su trabajo. La mujer, de 68 años y natural de Vila de Cruces, mostraba su satisfacción, "no esperaba tal cosa", mantiene, aunque pensaba que era una broma. Lleva toda la vida trabajando. Pero su historia más reciente comienza en Francia, a donde emigró y se casó. Después de sufrir la emigración, como muchos gallegos, volvió a Lalín, concretamente a Noceda, donde puso en marcha el Bar Airiños, hace en julio 30 años. Dorinda Castro se ha jubilado el pasado 31 de diciembre y todavía no se ha acostumbrado a su nueva vida, pues a ella, sostiene, le gustaba su trabajo, "me gustaba estar en la parrilla, que es donde estaba, en los últimos diez años cuando empezamos a cocinar". Cree que sí que se merece un premio así porque "llevo mucho tiempo trabajando".