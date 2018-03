PPS repite y Ciudadanos, se estrena

A poco más de un año para que se celebren las elecciones municipales, en tierras de Silleda ya se producen movimientos. Si meses atrás se confirmaba que Ignacio Maril encabezará la lista del PP, relevando así a José Luis Espiño, desde Progresistas por Silleda su líder, Aurelio Fernández Villaverde, apunta que volverá a presentar su candidatura, después de que en 2015 decidiese integrarse en la lista del PSOE. Pero no es la única novedad en las papeletas que tendrán que escoger los trasdezanos, porque al abanico de posibilidades se suma un nuevo partido: Ciudadanos.

Esta candidatura comenzó a tomar forma hace un mes, de la mano de Julio Ramos, un vecino de la aldea de Curruspedriños, en la parroquia de, Refoxos que se estrena en el escenario político y que se muestra muy cauto a la hora de avanzar información sobre su ingreso en política. Apunta que está captando simpatizantes para conformar la candidatura y que dispone para ello de un margen de seis meses. "Ahora mismo está en una fase muy prematura", recalca. Una vez pasado ese plazo, se dará a conocer de forma pública la lista, que incluso podría no estar encabezada por el propio Ramos.

Listas en Lalín y Rodeiro

Silleda contará, de este modo, con la representación de un partido que también esboza presentarse a ocupar el gobierno de Lalín y que incluso podría desembarcar en Rodeiro a través del único concejal de Independientes de Rodeiro (IdR), Manuel Salgado que, por cierto, tampoco descarta el apartarse de la carrera política, siguiendo la estela que ya ha conformado el portavoz del PSOE, José Vence.

En cuanto a Aurelio Fernández, explica que volverá a liderar PPS "porque el pueblo me lo está pidiendo, a no ser que algún partido me pida formar una coalición; lo aceptaría siempre compartiendo una buena parte de mi programa", añade. Y explica que está abierto a esa posible alianza "por el bien de Silleda, para compartir una mayoría absoluta". Eso sí, no aclara si se volvería a aliar con el PSOE, como hizo hace cuatro años, o si está dispuesto a negociar una coalición con las filas de los populares.

Fernández, hay que recordarlo, también hizo amagos de presentarse a la presidencia de la Sociedade de Caza, Pesca e Tiro de Silleda y, tras un intento fallido de conformar lista con el ya expresidente, Jesús Pérez Caramés, decidió no concurrir a los comicios.

Pero regresemos al ámbito político. Aurelio Fernández hace balance del nuevo candidato a la Alcaldía de Silleda, Julio Ramos, y apunta que el partido al que va a representar "es uno de los más creíbles, de momento; por lo tanto el candidato me gusta". Añade que los vecinos de Silleda están ilusionados con esta nueva opción política de la mano de un "veterano experto en vías y obras, y también amante del minifundio del agro, del sector forestal y de la concentración de montes", cuestiones que desde hace años traen en vilo al histórico vecino de A Bandeira. Fernández Villaverde encuentra otro punto en común entre su forma de pensar y la de Julio Ramos: a ambos les gusta, dice, la transparencia.

Fernández Villaverde cree que, con estas dos nuevas entradas en las elecciones locales, "no podemos dejar que Silleda siga siendo un ayuntamiento simbólico, como vienen siendo los otros de Deza y Tabeirós-Montes.