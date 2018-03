La leche cruda baja en enero y se paga a una media de 31,7 céntimos en Galicia

Tras los tímidos incrementos que se venían produciendo desde junio, el precio de la leche cruda cae en el primer mes del año y se coloca en los 31,7 céntimos por litro, después de alcanzar en diciembre el pico de los 32,2 céntimos. Como de costumbre, la cifra gallega se queda lejos de la media estatal de 32,9 céntimos que, en este caso, es el segundo descenso, tras pasar de los 33,5 céntimos de noviembre a los 33,4 de diciembre. No consuela pensar que Galicia ya no ostenta el precio más bajo de todo el Estado y que este triste honor le corresponde ahora a Baleares, cuyos ganaderos cobran de media 31,3 céntimos por litro de leche. Con una crisis que se arrastra desde hace años, desde enero del año pasado cesaron su actividad 510 explotaciones en Galicia, ya sea porque la actividad no cubre ni costes o porque no hay relevo generacional. En todo el estado se perdieron 907. Sube, sin embargo, la producción: en un mes, en Galicia se ganan 7.232 toneladas, para cerrar enero con 231.331, mientras que a escala nacional se alcanzan las 612.200, es decir, 21.428 más que en diciembre.