José Crespo demanda al ayuntamiento celeridad en las licencias para prestar el servicio de hemodiálisis

El principal partido de la oposición lalinense también ofreció ayer una rueda de prensa para valorar la propuesta de Sanidade. El portavoz del PP, José Crespo, calificó de "histórica" la visita del conselleiro de Sanidade y de la gerente de Xestión Integrada de Santiago, Eloína Núñez, ya que Lalín y el resto de la comarca nunca tuvieron dos servicios, hemodiálisis y HADO que, precisamente, solicitaron él y la edil Eva Montoto a Vázquez Almuiña a comienzos de este mandato. Son dos prestaciones por las que lleva luchando el PP local desde hace más de una década, cuando se presentó en 2007 en el pleno local una moción "en la que votaron en contra el PSOE y el Bloque", recuerda Crespo.

El líder popular afea la actitud que mostró el gobierno lalinense durante el turno de preguntas tras la presentación del plan de espacios. "Parece que les preocupa poco la salud de los lalinenses y que silo quieren hacer política con ella. Su interés es hacer daño político", afirma.

En este sentido, le recuerda al cuatripartito que está en minoría y que si el PP presenta una moción para que se condone el IBI y el ICIO a la parcela donde se construirá el complejo, es suficiente con que les apoye el edil no adscrito, Juan José Cruz, para que la propuesta siga adelante. Crespo formula esta hipótesis porque el Concello y la Xunta tendrán que suscribir un convenio "similar al que se hizo con otros concellos" y que se formula antes de solicitar la licencia de obra. Es un pacto de cesión de la parcela y en el que se exonera de los dos tributos mencionados. El conselleiro ya apuntó que, si no se firma, no se construiría el complejo.

La Hospitalización a Domicilio ayudará a aliviar la congestión del Gil Casares y, sin lugar a dudas, mejorará la calidad de vida del enfermo, al ser atendido en su propia casa una ó dos veces al día. Como va a prestarse desde el actual centro de salud, no precisa licencia municipal, que sí es necesaria para el servicio de hemodiálisis. Crespo, que está al tanto de la demora que sufre el Concello a la hora de expedir licencias, pide que se le dé prioridad a esta cuestión "máxime cuando no existe presión urbanística". Quiere tranquilizar a los pacientes apuntando que "Sanidade les exige unas garantías mínimas a la empresas" que ejecutan este servicio.

El portavoz del PP admite que la materialización del futuro centro integral va a ser lenta, "de acuerdo con los tiempos que tiene Sanidade", y pone como ejemplo el centro de salud de A Estrada. Pero, mientras el cuatripartito está convencido de que la Xunta nunca tuvo intención de levantar el CAR, los populares tienen otra lectura: podría haber sido el primer centro de este tipo en Galicia si no se produjese la crisis y la caída inversora del gobierno autonómico, puesto que en 2010 figuraba en sus presupuestos con una dotación de 10 millones de euros.