Esfuerzo, ilusión y constancia: los fórmula 1 de la vida

Esfuerzo, constancia e ilusión son los fórmula 1 de la vida: el mejor modo de alcanzar las metas. Así se lo dijeron ayer a los niños del CEIP O Foxo la directora, Rosa Ferreira, y el piloto Bamarti, que mostró a los escolares el carcross con el que correrá el fin de semana en el que Rallymix de Cuntis que ganó el pasado año.

No hay éxito sin trabajo, esfuerzo, constancia e ilusión. Son claves para alcanzar óptimos resultados. Son los fórmula 1 de la vida. Con ellos "todo se consigue". Así se lo hicieron saber ayer a los escolares del CEIP de O Foxo la directora del centro, Rosa Ferreira, y el piloto José Miguel Martínez Barreiro "Bamarti" en la actovidad escolar bautizada con el nombre de II Rallye do CEIP do Foxo.

Era la segunda vez que el piloto acudía a este colegio y no decepcionó. Acudió con el carcross con el que competirá el fin de semana en el II Rallymix de Cuntis, defendiendo el título de campeón que ganó el pasado año, en su regreso a la competición automovilística tras 5 años sin correr.

Les explicó que los carcross son por su escaso peso y rapidez los fórmula 1 de los rallymix. El que usará en Cuntis es un modelo más evolucionado que el del pasado año y fabricado en Galicia por Yacar, uno de sus patrocinadores. Con él competirá contra pilotos y coches de toda España. Correr en su tierra con un coche gallego es un "orgullo", subrayó Bamarti, que, no obstante, dejó claro que él quien es solo la cara visible, "uno más" de un "gran equipo". Sus patrocinadores son Vaca Premium, Reale, Proteman, Bamarti e Innova Óptico y los colaboradores Pizarras Payno, Parrillada La Granja, Mucarce, Restaurante Porta do Sol, Emecé Fotógrafos y Yacar. Ukaná Films se implica en vídeo y Emecé Fotógrafos en cuestiones de fotografía. A todos ellos quiso agradecer también Bamarti su apoyo.

A los niños de O Foxo -a los que agasajó con un cuadro y con una pegatina para cada uno, tras recibir un reloj- les animó a esforzarse para conseguir lo que deseen. A modo de ejemplo, les indicó que para correr en competiciones hay que estar bien física y mentalmente, cuidar la comida y hasta el más mínimo detalle en seguridad. Les dijo quen carretera hay que andar "lo más despacio posible" y si en un futuro quieren correr, con coche o moto, hacerlo en un lugar cerrado y preparado, llevando casco, arneses y extintores. La carretera no es lugar para hacerlo. "Es muy peligrosa", explicó.