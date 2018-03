El Concello de Lalín impulsa más de una decena de eventos en su programación cultural de marzo

El Concello de Lalín ha presentado, como al inicio de cada mes, la programación cultural. En esta ocasión, para marzo el departamento de Cultura de Lara Rodríguez Peña, que presentó las actividades junto el técnico, Damián Paío, tiene preparada diferentes propuestas que van desde conciertos, obras de teatro, exposiciones de arte y proyecciones de audiovisuales, entre otros eventos y todos ellos gratuitos.

Las actividades comenzarán mañana, 3 de marzo con el IV Festival de Coros Xuvenís a las 18.00 horas en el Salón Teatro de Lalín. En el certamen participarán las agrupaciones Divercoro, de Barro; Coraliña Cantora, de Pobra de Trives y el Coro Luís Areán, de Lalín. A continuación, a las 20.30 horas en el Museo Ramón Aller, habrá un concierto de Matdeb & Band. La agrupación está conformada por tres artistas, la lalinense Débora y cantante del grupo, Matthew, estadounidense y el guitarrista Julián. La formación versionará 12 canciones entre las que se encuentran City of stars, No woman no cry o Halelullah.

Asimismo, enmarcado en los actos alrededor del 8 de marzo, el Museo acogerá el día anterior, el 7, a las 20.30 horas la obra teatral A Lola, que pondrá en escena el grupo Avelaíña. La pieza trata sobre la represión vivida en primera persona por las mujeres durante la dictadura franquista. Por otra parte, el día 9 en la biblioteca municipal "Varela Jácome" se proyectará el cortometraje Matria. La cinta fue premiada en numerosos festivales, entre ellos el Sundance, de la ciudad norteamericana de Utah, donde obtuvo el galardón del público. El pase está previsto para las 20.30 horas y a su término el director de la pieza, Álvaro Gago Díaz, participará en un debate con los asistentes.

Continuando con las actividades, Viravolta títeres presentará su nuevo trabajo Todos ao balcón!. El grupo realizará una función benéfica para Aspadeza el domingo 11 de marzo a las 18.00 horas en el Salón Teatro. Los asistentes tendrán que aportar un donativo para esta organización. Al día siguiente, Viravolta Teatro realizará la representación para los escolares del municipio. A las 10.30 horas para los alumnos de los CEIP Varela Buxán de Cercio, Xoaquín Loriga de Prado, Vicente Arias de la Maza de Vilatuxe y para los estudiantes del CPR Sagrado Corazón de Lalín. Mientras que a las 12.00 horas será para los alumnos de los CEIP del Xesús Golmar y Manuel Rivero, ambos del cabecera comarcal. Todos ao balcón! intenta recoger la tradición del teatro de títeres popular europeo y en un retablo como los que contemplaban las fiestas y ferias que se acercaban a través de la cachiporra se hará crítica al poder tanto eclesiástico como civil.

El viernes día 16 el museo de Lalín vuelve a acoger un evento. A partir de las 20.30 horas se inaugurará la exposición Manuel Colmeiro. A pintura, antes de pintar comisariada por David Barros. La muestra estará activa en el espacio municipal durante dos meses, hasta el 16 de mayo. La exposición, que se acompañada de un libro con un extenso ensayo del propio comisario donde contextualiza la obra de Colmeiro con otros artistas históricos, se basa sobre todo en su obra pictórica, con la intención de construir un discurso capaz de incidir en el carácter vanguardista de Manuel Colmeiro, en como construye sus paisajes y atmósferas, en como abraza lo expresivo y en como es capaz de alejarse del objeto para convocar el misterio. Además, para completar el evento, están tramitando realizar una mesa redonda con la participación de expertos.

Al día siguiente, de nuevo en el museo, habrá un concierto de mano de la agrupación Hadhietxekos, conformada por José Luis Taboada Areán, Celia Calvo Vilariño, David Fiuza Souto, Diego Lage Gamallo y Alejandro Piñeiro Rodríguez. El grupo presenta su nuevo espectáculo en el cual su estilo habitual de fusión de distintas corrientes musicales se eleva a la máxima expresión en una arriesgada combinación de plataformas multiinstrumentales. El sábado 24, en el mismo espacio, la formación musical NóS compuesta por la vocalista Sandra Fondevila, Benxamín Otero con el oboe y la guitarra y Diego Sieiro con la guitarra, realizarán un concierto a las 20.30 horas.

Para culminar con la programación del mes de marzo, Lalín será escenario de diferentes actividades del Festival Internacional de Narración Oral Atlántica. El evento se lleva a cabo, además de en la capital dezana, en Santiago de Compostela, Vigo, Pazos de Borbén, Ourense, Teo, A Coruña y Ferrol, con un cartel compuesto por 25 narradores. Los lalinenses podrán disfrutar con las propuestas de la camerunesa Boniface Ofogo, la salmantina Noelia Carioca y el actor gallego Avelino González. El primer espectáculo de narración oral del que se podrá disfrutar en Lalín será el viernes 16 de marzo a partir de las 18.00 horas en la biblioteca municipal. Contos e papaventos es la propuesta que la salmantina Noelia Carioca presenta, para un público infantil y familiar. El martes 20 habrá una doble sesión en el museo municipal Ramón Aller. Boniface Ofogo presentará a las 18.00 horas O león kandinga e outros contos y a las 20.30 horas la camerunesa repetirá, aunque en este caso con Contos eróticos africanos. Ya el miércoles 21 (20.30 en el Casino Círculo de Recreo de Lalín) Avelino González representará sus Contos de contrabando. La decisión de llevar esta actuación al establecimiento ubicado en la Praza da Igrexa, viene supeditado por el convenio de colaboración firmado entre la junta directiva del Casino y el Concello.