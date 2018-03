Uniendo lazos entre Italia y España gracias al inglés

Las conexiones del IES Laxeiro de Lalín con la comunidad educativa internacional continúa. Además de formar parte de programas como Tunnel of Time, ahora realizan un intercambio con un centro italiano ubicado en Rho, municipio muy próximo a Milán. Una quincena de alumnos del Istituto Enrico Mattei convivirán hasta el próximo martes con otros tantos estudiantes del centro dezano, donde los principales objetivos son mejorar el inglés y también las habilidades sociales. Los alumnos del IES lalinense acudirá al país italiano a finales del mes de mayo para culminar la experiencia.

En el instituto Laxeiro de Lalín tienen claro que la base del aprendizaje de una nueva lengua está en las relaciones sociales. Además de tener secciones bilingües, el centro educativo forma parte de diferentes programas europeos para que tanto estudiantes como profesores tomen parte de la realidad de países vecinos. En los últimos cursos, el instituto ha realizado intercambios con países como Finlandia y Turquía, además de acoger una profesora alemán durante unos días y de contar con un auxiliar de conversación nativo de Inglaterra. Ahora, para continuar perfeccionando el idioma, las relaciones serán con Italia. Un total de 15 alumnos y dos profesoras del Istituto Enrico Mattei del municipio italiano de Rho, próximo a Milán, estarán hasta el martes en la cabecera comarcal dentro de un intercambio articulado desde la plataforma Etwinning, una comunidad de centros escolares de toda Europa.

Esta iniciativa es una más realizada por el centro educativo lalinense con el fin de que los alumnos profundicen y practiquen inglés. Ese es el objetivo que remarca también una de las docentes italianas, Laura Albanesa, que junto Irene Netti acompañan a los alumnos transalpinos en Lalín.

Ayer, después de una recepción en el Concello por parte del alcalde, Rafael Cuíña, los alumnos visitaron el Pazo de Liñares, donde pudieron ver el Museo Gallego de la Marioneta. Hasta el martes los estudiantes compaginarán las visitas por la comunidad gallega, con actividades propias en la comarca o en el centro educativo, dedicando parte también a estar con las familias de acogida. "Con esta actividad se persiguen dos apartados, que mejoren el inglés y también las habilidades sociales. Que los alumnos conozcan costumbres de otros países, que sepan que no se come pasta todos los días, por ejemplo", explica Laura Albanesa. La docente transalpina se sorprende del nivel de inglés que hay en el centro lalinense, así como de su cuidado y su equipamiento. "En este instituto muchos profesores saben hablar inglés, algo que no ocurre en Italia y me ha sorprendido", adula la docente. "A pesar de ser más pequeño que el nuestro está muy bien cuidado y organizado", mantiene.

Es la primera vez que el IES Laxeiro hace un intercambio con un centro de Italia y también es la primera vez que el Istituto Enrico Mattei lo hace con España, acostumbrado a hacerlo con países como Inglaterra o Serbia, por eso hay expectativas de continuarlo en el tiempo. a buena conexión entre Milán y Santiago ayuda en ese sentido. Los alumnos lalinenses irán a la provincia lombarda a finales del mes de mayo. En este sentido Socorro Goldar, Xosé Manuel López y Mar García, son los docentes encargados de la iniciativa por la parte dezana.

Para el día de hoy, los 30 alumnos irán a Santiago de Compostela para conocer la ciudad y su catedral. Mañana visitarán una batea en O Grove, el museo de Pontevedra y conocerán el litoral de la provincia. El sábado podrán realizar una caminata entre las Fervenza do Toxa y A Carixa; el domingo pasarán el día con las familias y el lunes visitarán el museo etnográfico de Doade Casa Do Patrón.