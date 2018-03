SmartPeme se estrena asesorando sobre una plataforma web para la Feira do Moble

No podía ser de otra forma. Teniendo en cuenta el peso específico del sector del mueble en A Estrada y la búsqueda de un futuro prometedor a través de las nuevas tecnologías para la Feira do Moble tras varios años difíciles no resulta extraño que la primera consulta que ayer recibió el asesor especializado en nuevas tecnologías de SmartPeme en su estreno en A Estrada, Ángel Garrido, fuese la petición de asesoramiento por parte de la Fundación de Exposicións e Congresos para el encargo de una plataforma web en la que los expositores que acudan al certamen puedan exponer sus productos directamente al público a través de internet. Cobra así fuerza la idea de una plataforma de contacto directo entre los mueblistas y el público interesado en sus productos.

Tras esta consulta, desde el nuevo servicio de SmartPeme en A Estrada -puesto en marcha por la Diputación de Pontevedra en las instalaciones del Viveiro de Empresas creado por el Concello de A Estrada en el Novo Mercado- se brindó asesoramiento a otro empresario. El servicio asesorará en lo sucesivo a empresas, autónomos y colectivos el primer y el último miércoles de mes.

Además, SmartPeme ofertará once talleres en A Estrada este año. El de creación de una página web en menos de 90 minutos no tuvo ayer asistentes. El próximo tendrá lugar el miércoles, 7 de marzo, y se centrará de 19.00 a 21.00 horas en la factura electrónica. A finales de marzo y de abril se centrará en el Wordpress para páginas web; en mayo y junio, en el Woocommerce como solución para vender por internet; en julio y agosto, en Google Analytics; y en octubre, noviembre y diciembre, en distintos aspectos de las redes sociales.