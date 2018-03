El PAC de Silleda no peligra y Cruces tendrá una reunión

Rafael Cuíña se centró en la cuestión política y Nicolás González Casares hizo un análisis de la propuesta de Sanidade: "No hay ninguna consulta médica a mayores de la hemodiálisis y las existentes. Aquí se integra el 061 pero no aumenta el personal ni la plantilla del PAC", lamentó. Almuiña, minutos después, se limitó a decir que los servicios nuevos sí precisarán nuevos empleados, y que el centro que se plantea para Lalín "es superior a lo que tiene ahora cualquier entidad de población similar", e incidió en la valoración inicial positiva de los profesionales del centro de alta capacidad.

Desde la oposición lalinense, el portavoz del PP José Crespo dejó claro que "siempre se pueden hacer más cosas, pero da la sensación de que se va a mejorar". Recordó que el gobierno local ya pasó su particular purgatorio para conseguir una parcela de notables dimensiones y de la que falta firmar el convenio para exonerarla del IBI. En esa parcela se invirtieron 400.000 euros. Crespo propuso que, al igual que en el solar de los juzgados, el futuro centro integral se construya pensando en futuras ampliaciones.

El actual gobierno de Lalín solicitó hasta en seis ocasiones y sin éxito una entrevista con Almuiña- "No fuimos recibidos y nos enteramos de la presentación de este plan por la oposición", lamentó Cuíña. Puede pensarse que no se trata de nada personal, si se tiene en cuenta que Vila de Cruces lleva todo el mandato intentando abordar con el conselleiro la recuperación de las urgencias en su centro de salud. El regidor, Jesús Otero, aprovechó el evento para pedir un encuentro ya, al que Almuiña respondió con un "en breve Iremos a Cruces". El líder del BNG cruceño, Xoan Blanco, cree que la propuesta de Sanidade se ajusta más para las ciudades, no para la población mayor y dispersa de Deza. Desde Silleda su alcalde, Manuel Cuiña, se aseguró que el PAC de Silleda no corre ningún peligro de desaparecer, y de que los pacientes, en virtud de la Lei de Garantías, pueden escoger especialistas en el futuro centro de Lalín o acudir a Santiago, que para muchos vecinos de Trasdeza les queda más cerca.