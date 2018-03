La ordenanza del centro castreño no precisa informe local porque afecta al servicio, no a las instalaciones de Liñares

La ordenanza provincial que regula el precio público del Centro de Xestión do Coñecemento Arqueolóxico (CXCA), ubicado en el Pazo de Liñares, no precisa informe municipal previo a su aprobación, puesto que atañe "al servicio ofertado, no a las instalaciones". Así lo indicaron ayer desde la Diputación de Pontevedra, tras consultar a sus servicios técnicos. Es la respuesta al PP de Lalín, que había pedido un informe al secretario municipal para saber si era legal que otra institución cobrase por un servicio brindado en un edificio del Concello.

La institución que preside Carmela Silva transmitió su "malestar" al cuatripartito -tal como confesó ayer Cuíña en la radio- por haber apoyado la moción del PP en contra de su ordenanza. "Es que resulta que, al mirar los datos en detalle, no se le va a cobrar prácticamente a nadie", subraya. De hecho, la Diputación tiene previsto invitar a colegios para acudir gratuitamente al CXCA. "Los cobros se refieren a visitas guiadas en la zona de investigación o a la utilización de aparatos para investigación",expone, y lo ejemplifica: "Si llega Manolo de A Casa do Patrón, por poner un caso, para analizar una pieza de un castro, no le va a costar absolutamente nada".

Abstención del PP

Rafael Cuíña vuelve a acusar al PP de "intoxicar y deformar la realidad", y más después de saber que este partido ni siquiera votó en contra de la ordenanza en el pleno celebrado el viernes en la Diputación. "Lo mejor de todo es cuando me entero que el PP en Pontevedra se abstuvo, y aquí monta un guirigay", apostilla el regidor. "No se le va a cobrar a ningún particular de Lalín ni a nadie que quiera investigar -reitera-, y se verá en los próximos meses, porque la Diputación va a organizar visitas de colegios y colectivos para desmontar esta burda mentira del PP", al que el regidor insta a "pedir perdón por desinformar y querer intoxicar" a la opinión pública.