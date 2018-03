Detectan un bajo ritmo de adhesión a la junta de compensación del plan parcial de Bogaris

Los propietarios minoritarios de terrenos afectados por el primer desarrollo urbanístico de iniciativa privada impulsado al amparo del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) se están tomando con calma su adhesión a la junta de compensación. De hecho, según indicó el alcalde de A Estrada, José López Campos, se está detectando un "bajo ritmo" de adhesión a la junta de compensación impulsada por Sol de Salema -empresa vinculada a la matriz Bogaris- para desarrollar una bolsa de suelo anexa a la avenida de Pontevedra con la previsión de asentamiento en ese ámbito de un supermercado de la cadena Mercadona.

El citado plan parcial afronta estos días la recta final de su segunda exposición pública, que concluirá precisamente mañana. Se trata del documento que ya incorpora las modificaciones exigidas por el Ministerio de Fomento en su informe sobre la conectividad del ámbito de desarrollo con la carretera nacional N-640: conectarlos mediante una rotonda y un vial de acceso que habrá que desarrollar en el proyecto de urbanización.

Y este será impulsado precisamente por la junta de compensación, cuyas bases y estatutos permanecen también en exposición pública ahora. En este caso, el plazo de alegación expirará el próximo miércoles, 7 de marzo.

Hasta entonces, remarcó el alcalde, conviene que los propietarios de terrenos radicados en el ámbito afectado se adhieran a la junta de compensación. "Es bueno que lo hagan, se incorporen o no" a la misma a posteriori, explicó el regidor local. Porque así estarán representados en el órgano de decisión al que le corresponderá definir el proyecto de urbanización, la distribución de la edificabilidad y el reparto de cargas y beneficios. "Posibilidad de salir siempre tienen", destacó el regidor local.

Sol de Salema representa el 79% del suelo en este ámbito -28.700 metros cuadrados- en virtud del acuerdo alcanzado con el propietario mayoritario, hay otros 20 propietarios de terrenos afectados. La superficie de sus predios oscila entre los 63 y los 1.650 metros cuadrados. En función del porcentaje de terreno que aporten también variará lo que les corresponderá asumir en materia de cargas y recibir en el reparto de beneficios.

El munícipe también explicó que lo que está previsto es que, cuando concluyan los plazos de exposición pública del plan parcial y de las bases y estatutos, se resuelvan las posibles alegaciones que se puedan presentar al respeco para acometer, acto seguido, la aprobción simultánea de ambos documentos.

Al regidor local le consta que responsables de Bogaris mantuvieron en las últimas semanas reuniones con los propietarios minoritarios para explicarles lo que es la junta de compensación, auténtico órgano gestor del proyecto que tras su constitución tendrá autonomía para tomar las decisiones.

Si los propietarios minoritarios se adhieren, remacó el regidor local, "tendrán información de primera mano" de lo que se trate en la citada junta de compensación. De momento, hay "muy pocos propietarios" que hayan solicitado su adhesión.

Los que deseen hacerlo, apunta López, todavía están a tiempo. Aun "están en plazo". Deberán solicitar formalmente su adhesión a la junta de compensación presentando como acompañamiento de esa solicitud un documento público, una escritura pública o inscripción registral que garantice que es el legítimo propietario del terreno afectado. Adherirse a la junta de compensación no implica, como ya indicó en su día el alcalde, que estos afectados no puedan llegar posteriormente a algún acuerdo de venta de su propiedad, a una permuta o a cualquier otra fórmula legal que permita el procedimiento. Estar dentro de la junta de compensación les da derechos y cuando cambie su situación legal -si traspasan la propiedad, por ejemplo- se pueden salir de la junta de compensación sin que ello les cause ningún perjuicio, según indicó el alcalde hace ya casi un mes.