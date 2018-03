Cuíña anuncia un auditorio para Prado

Prado tendrá auditorio. Es la única parroquia con banda de música que carece de esta dotación y el gobierno lalinense pretende remediarlo. "Está en proyecto, pero me gustaría iniciar la obra en este mandato", anunciaba ayer el alcalde en una entrevista en Radio Lalín. Será una instalación similar a la que hay en la parroquia de Moimenta, según indicó el propio Rafael Cuíña.

"Hicimos muchas mejoras en el auditorio de Moimenta y en el de Vilatuxe, y vamos a hacer más", expuso el regidor, en negociaciones para adquirir una finca en venta y ampliar la infraestructura existente en la segunda parroquia. Pero, a su juicio, la recuperada formación A Lira de Prado es "una banda con mucha tradición y merece un auditorio como el de Moimenta". Por ahora no está decidida la ubicación, pero ya ha habido contactos con vecinos y alcaldesa de barrio.

Respecto al Auditorio Municipal de Lalín, que lleva más de un año infrautilizado por daños de un temporal, el coste de su reparación es de 244.000 euros, de los que 61.000 ya están consignados de fondos propios y el resto se financiará a través de la línea 1 del Plan Concellos. Pero el gobierno no se atreve a estimar una fecha para las obras. Al tratarse de una inversión financieramente sostenible -explica-, la cuantía propia no se podrá contratar hasta que esté hecha la liquidación del presupuesto de 2017. Lo mismo pasa con los 400.000 euros para arreglos de pistas. "Y el Partido Popular lo sabe y se dedica a intoxicar", afirma Cuíña, que espera que el inminente cambio del titular de Intervención no ralentice todavía más estos procesos.

Depuradora de Zobra

El alcalde de Lalín se refirió ayer también a los supuestos daños sufridos por la depuradora de Zobra, sin funcionamiento desde su instalación, hace año y medio. "No tiene ningún problema", aseveró, para indicar que su reparación va a tener un coste "mínimo, pero mínimo". El mandatario se mostró "convencido de que quien hizo las fotos", que dice "saber perfectamente" quien fue, "no estuvo allí enredando e intentando estropear la depuradora". "No estoy diciendo eso", apostilló inmediatamente Cuíña. E insistió en que la depuradora "está perfectamente", con las piezas listas para montarlas cuando toque.

Desde la oposición se había pedido la construcción inmediata del alcantarillado en la parroquia para no dilatar más la puesta en marcha de la depuradora y evitar que se agudice su deterioro. El alcalde replica que la junta de gobierno del próximo lunes abordará el proyecto de saneamiento en Zobra. "Dejará de ser una aldea del siglo XV, como la dejó el PP", apunta, al tiempo que se hace eco de una reciente visita de dos dirigentes populares a la parroquia para preguntar qué había hecho allí este gobierno. "Lo que vosotros no hicísteis", fue la respuesta que obtuvieron de un vecino, según el relato de Cuíña.

Superávit para saneamientos

Por último, el máximo responsable del cuatripartito indicó que les gustaría reinvertir parte del superávit municipal en saneamientos, entre los que citó los de Cadrón, Botos o Donsión. Pero habrá que "leer la letra pequeña" del inminente decreto del Ministerio de Hacienda.