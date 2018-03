A Estrada otorga a las hermanas Torres su Premio Honorífico ao Labor da Muller

Las hermanas Torres de Areas Estrada S.L. acaban de proclamarse ganadoras del Premio Honorífico ao Labor da Muller, convocado por sexto año consecutivo por el Centro de Información á Muller (CIM) del Concello da Estrada. Así lo decidió por unanimidad esta mañana el jurado del certamen, que consideró que la trayectoria personal y profesional de Teresa, Carmela, Sali, Montse y Raquel Torres Nogueira es "muy conocida y reconocida en la sociedad estradense" ya que "desde muy pequeñas se hicieron cargo de la empresa familiar de excavaciones y suministro de áridos y materiales de construcción fundada por sus padres Remigio Torres y Carme Nogueira". Considera el jurado que su labor tiene "una relevancia fundamental en la consecución del empoderamiento de la mujer estradense" y "gallega en general" porque "este reconocimiento puede suponer un impulso en la toma de conciencia de que el ser mujer no impide llegar a ser propietaria y gestionar una empresa con tanto éxito". Agrega, además, que su labor "promueve de esta forma la igualdad" ya que trabajan en un sector, el de la construcción, tradicionalmente reservado al género masculino.

Su candidatura fue presentada por la Asociación de Veciños Cultural e Deportiva A Sobreira de Callobre, según indicaron este mediodía fuentes municipales. Según pudo saber esta Redacción, la candidatura de las hermanas Torres se impuso en la sesión de deliberación del jurado a otra candidatura alternativa que, no obstante, también contaba con méritos suficientes para alzarse con la victoria.

Desde el Concello de A Estrada también se hizo hincapié en que el acto oficial de entrega del galardón -que ya merecieron en su día la reconocida empresaria María Martínez, fundadora del actual grupo empresarial Martínez Otero, o la fundadora de la Panadería Cervela, entre otras- tendrá lugar el próximo viernes 9 de marzo en las instalaciones del Museo do Moble e da Madeira da Estrada (MOME). Las flamantes ganadoras del Premio Honorífico ao Labor da Muller 2018, las hermanas Torres, recibirán a modo de reconocimiento una escultura de piedra obra del artista local Vilaverde. Se trata de una estatuilla que representa la mano de una mujer de la que brota una semilla.

El galardón que este año recibirán las hermanas Torres está organizado por el CIM de A Estrada para reconocer la labor y la trayectoria de las mujeres que, bien sea de manera individual o colectiva o bien a través de entidades públicas o privadas, contribuyesen de algún modo a lo largo de los años al empoderamiento de la mujer y, de ese modo, a lograr una "sociedad más igualitaria para el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones". La distinción también pretende impulsar el "reconocimiento de la actividad emprendedora llevada a cabo por mujeres en A Estrada" y a "visibilizar la importancia" de su papel y su labor en la sociedad.