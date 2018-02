La Diputación mantiene el cobro en Liñares, pero "solo por uso privado y no arqueológico"

La Diputación de Pontevedra no tiene previsto dar marcha atrás en su intención de cobrar por determinados servicios en el Centro de Xestión do Coñecemento Arqueolóxico (CXCA), ubicado en el Pazo de Liñares. En todo caso, aclara que se cobrará "solo por usos de carácter privado y no arqueológico", así como por "visitas guiadas de uso exclusivo y fuera del horario de apertura del pazo". "El cobro por la utilización del laboratorio se hace en todos los centros del mundo, es lo normal", indican desde la entidad provincial ante la oposición de la corporación lalinense aprobada en el pleno del viernes pasado.

En todo caso, el gobierno local quiso marcar ayer distancias con el Partido Popular, al que acusa de urdir "burdas mentiras" sobre la ordenanza aprobada el mismo viernes por la Diputación para regular un precio público por acceder a determinados servicios en el CXCA. A su juicio, las críticas vertidas en los últimos días por los populares "no solo denotan una absoluta falta de información", sino que "son un evidente intento de intoxicación de la opinión pública basada en datos rotundamente falsos". Ponen como ejemplo que desde el PP "se llegue a asegurar que incluso se les puede cobrar a investigadores de la zona de Deza", cuando la propia ordenanza determina una serie de exenciones que garantizan el acceso gratuíto al centro de este colectivo.

Tal como está planteada la norma provincial, la zona expositiva del centro castreño seguirá siendo de acceso "absolutamente gratuíto", apuntan desde el cuatripartito. Y en la zona de investigación "solo se cobrará por usos de carácter privado y no arqueológico", o en el caso de visitas que requieran exclusividad de las instalaciones y fuera del horario de apertura de las mismas. De esta manera, "en contra de lo que afirma el Partido Popular, la inmensa mayoría de los visitantes del CXCA de Liñares podrá seguir visitándolo sin tener que pagar ni un solo céntimo", sostiene el ejecutivo.

La propia ordenanza que regula el precio público para este espacio deja claro que los casos en los que se estipula algún tipo de cobro "son muy limitados" y que "no alteran en absoluto el uso público e investigador" que se puede hacer de estas instalaciones y sus servicios. Por lo que se refiere a las visitas guiadas, "en ningún caso" estarán obligados al pago los miembros de centros de educación no reglada superior, pública y privada, ni tampoco los usuarios de universidades públicas y privadas, siempre que las propias entidades sean las organizadoras.

En el caso de servicios relacionados con el estudio e investigación de materiales arqueológicos, tampoco deberán abonar el precio público las personas que acrediten que están realizando tareas en centros o universidades de carácter público. Tampoco tendrán que pagar las personas que soliciten servicios y acrediten relevancia, interés patrimonial y conexión de lo demandado con los fines propios del CXCA, la incidencia en la investigación y en la difusión del patrimonio arqueológico o su proyección, conservación y puesta en valor.

La entrada en vigor de la ordenanza permitirá justificar ante la Unión Europea la finalidad del proyecto que en su día presentó el anterior gobierno provincial, "en manos del mismo partido que hoy critica con mentiras su aprobación", arguye el ejecutivo local. En cualquier caso, por si hubiese "algún tipo de duda", el Concello de Lalín está verificando las condiciones del convenio para la cesión de este espacio por si fuese precisa alguna alegación con respeto a la ordenanza.