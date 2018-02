Cruz pedirá el estudio del Manuel Rivero y revisará los pliegos

El edil no adscrito de Lalín, Juan José Cruz, cuestiona el estudio previo del Manuel Rivero y avisa de que pedirá el plan para revisarlo y para estar atento a posibles modificaciones. Cruz pregunta por qué el DUSI no se empleó para enterrar la Línea de Alta Tensión en Catasós o por qué no se invirtió en un buen sistema de depuración de aguas.