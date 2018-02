Amigos do Camiño apuesta por colocar paneles informativos para ubicar Lalín

El Casino de Lalín acogió ayer la reunión informativa convocada por la Asociación de Amigos do Camiño de Santiago Lalín-Deza para analizar las posibles variantes de la Vía da Prata por el casco urbano de la capital dezana y que había suscitado malestar entre algunos sectores que consideran que estas alternativas desvirtúan la ruta jacobea. El encuentro sirvió para aclarar los "malententendidos" que consideraba Emiliano García Méijome, y que tras el diálogo se llegó al consenso de colocar paneles informativos en varios puntos del trazado para ubicar Lalín y los servicios que oferta.

Alrededor de una decena de personas se acercaron al establecimiento de la cabecera comarcal para conocer las ideas que presentaba el colectivo. Además de miembros de la hostelería lalinense, también estaban amantes del camino. Después de escuchar todas las opiniones, Emiliano García Méijome explicó que la intención no era la de variar el trazado oficial. Pidió perdón por colocar unas flechas en el camino que indicaban el camino hasta Lalín que ya borraron. Indica que "no quise molestar a nadie, todos queremos que cada vez haya más gente el Camino de Invierno y por la Vía da Prata para que disfrute de las maravillosas rutas cercanas a Lalín". García Méijome entiende que hay una carencia de información en la ruta para que los peregrinos sepan que pueden disponer de ciertos servicios a pocos kilómetros, como puede ser farmacias, albergues o supermercados. Lo que quiere es "poner en valor el casco urbano de Lalín, con todos los servicios que ofrece un pueblo de estas dimensiones, servicios sanitarios, cultura, turismo, gastronomía, alojamiento, etc.". Su propuesta, como sucede en otros puntos del camino jacobeo, "convive perfectamente con el trazado oficial", pues se trata de dar información a los peregrinos.

Por su parte, las voces que criticaban la actuación defienden que no se debe indicar con flechas del mismo color una "variante" del camino, "sin una justificación histórica o cultural, sino más bien comercial", apuntan. Comparten la idea de colocar paneles informativos que expliquen la cercanía de Lalín y de los servicios que se ofrecen, pero advierten que para ello es necesario un permiso de la Xunta. Por esa misma razón, instan a amigos do Camiño de Santiago Lalín-Deza a reunirse con el Concello, o en su defecto, con la Asociación de Empresarios de Deza, (AED)

De esta manera, el colectivo hablará con el Concello para ver si colaboran con la idea de colocar al menos dos carteles informativos, uno de ellos en Botos, junto la iglesia, y otro en A Romea. Emiliano García Méijome cree que no es necesario el permiso de la Xunta para la colocación de los paneles.