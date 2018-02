A Zona dos Viños da Estrada, gravada no chan

| A Zona dos Viños da Estrada está sendo estes días escenario para as obras de remate da reforma que experimentaron recentemente as rúas Travesía de Vea e a Travesía da Igexa. Na tarde de onte retomáronse os traballos no inicio desta popular zona estradense, onde se está marcando sobre o pavimento o nome "Zona dos Viños" a xeito de estética información e benvida cando se accede a esta parte da vila dende a Rúa Peregrina. O Concello ten xa en mente continuar a reforma cara o Cruceiro.