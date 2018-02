Voces unidas para cantar a Rosalía

Por vez primeira, os alumnos dos institutos Antón Losada Diéguez, Manuel García Barros e Nº1 da Estrada uniron as súas voces para cantar xuntos na honra e memoria de Rosalía de Castro. O salón de actos do Losada Diéguez brindou onte pola mañá o seu escenario para celebrar, cun recital poético e musical, o 181 aniversario da escritora galega máis universal.

Houbo tempo para todos os estilos. O alumnado do primeiro da ESO do IES Antón Losada Diéguez interpretou unha adaptación do coñecido poema Adiós ríos, adios fontes, que rapeou un estudante de Bacharelato. Tamén fixo a súa achega musical o alumnado de 4º da ESO e 2º de Bacharelato do IES Manuel García Barros, interpretando unha versión de Negra sombra. Pola súa banda, alumnas do IES Nº 1 ocuparanse do recitado dos poemas Tecín soia a miña tea e Xan.

No colexio do Foxo a xornada en recordo e louvanza de Rosalía foi tamén intensa. Nos actos programados participaron tódolos nenos do centro educativo. Os de Infantil aportaron a súa curta Un día para o recordo, na que se recolle aos alumnos preparando a celebración vencellada ao 24 de febreiro como Día de Rosalía. Os nenos de primeiro e segundo de Primaria fixeron unha rumba cun poema da autora e os de terceiro e cuarto escenificaron o programa Dende o Foxo para mundo. Despois do rap rosaliano de quinto, chegou a performance Rosalía volta ao Foxo, de sexto.

Hoxe, o Concello pon en marcha o seu primeiro acto do Día de Rosalía. Será no MOME, ás 20.00 horas.