La OPL insiste en que el precio lácteo no va a bajar

Como cada primavera, los ganaderos de leche se enfrentan a una posible caída de precios que tiene como argumento el aumento de la producción. Desde la Organización de Productores de Leche (OPL) se quiere dar un mensaje de tranquilidad, asegurando que "hay marcadores claros que indican que no bajará el precio". Entre estos marcadores se encuentra el valor al alza de la mantequilla, pese a los descensos de finales del año pasado. La OPL reconoce, eso sí, que no tiene sentido que España no alcance el precio medio de los 36,9 céntimos por litro de la UE, pese a que es un país deficitario en leche en más de un 30%. Además, el mayor exportador de lácteos del mundo, Nueva Zelanda, recortará su producción este año en u 1,5% debido a la sequía, con lo que la UE podrá cubrir esta falta con el 1,7% que producirá de más este año. Por otra parte, como el número de novillas en España ha caído en un 4,4%, seguramente también se recorte la producción.

Con todos estos datos, la OPL señala que "la industria láctea en España, como cada año en primavera, como si de un periodo de rebajas institucionalizado se tratara, saca su artillería pesada con técnicas de dudosa ética", como amenazas de abandono de rutas o aludiendo a un exceso de producción que no es tal. Con estos argumentos, lo único que consiguen las industrias es rebajar un precio ahora que después sube en el segundo semestre.