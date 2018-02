Jubilados y pensionistas de A Estrada y Deza secundan la movilización de la CIG por las pensiones

Una exitosa concentración de jubilados y pensionistas abrió esta mañana en la Praza do Mercado de A Estrada la movilización en defensa de las pensiones que realizará la CIG en los próximos meses por las comarcas de A Estrada y Deza. Un buen número de mayores de A Estrada e incluso de tierras dezanas –procedentes, por ejemplo, de Lalín– se sumó a una movilización en la que se incidió en que en los últimos años se tomaron medidas y se siembran dudas sobre la viabilidad del sistema para "justificar" su "desmantelamiento" y "favorecer los planes privados de pensiones de los que se enriquecen las grandes empresas y los bancos que las gestionan". Remarcaron que "las sucesivas reformas aprobadas, tanto por el PSOE como por el PP, de las pensiones y de la Seguridad Social, hacen cada vez más difícil el acceso a las pensiones contributivas, rebajan las pensiones de quien accede al sistema y retrasan la edad efectiva de jubilación".

Apuntaron también que casi el 60% de las pensiones gallegas están por debajo del salario mínimo" y que la pensión media en Galicia está "más de 15 puntos por debajo" de la media estatal, siendo especialmente acusada la "discriminación de las mujeres" ya que no solo las pensiones no contributivas son inferiores "por una vida laboral más precaria" y las "importantes lagunas de cotización" sino también por la "feminización de las pensiones no contributivas" de modo que "una de cada cuatro mujeres mayores de 65 años" está "en Galicia por debajo "de la línea de la pobreza".

Al grito de "en defensa das pensións, movilización", "que non nos rouben as nosas pensións", "Rajoy, escoita, as pensións non se tocan", "nós xa pagamos e agora estafados", "na Galiza, pensións dignas", "mans arriba, isto é un atraco", "non faltan cartos, sobran ladróns", "Montoro, ladrón, non roubes as pensións" o "recortes nas pensións, millóns para os banqueiros", en la concentraicón se denunció el empobrecimiento de los pensionistas y se recogieron firmas con un formato de cartas individuales en las que los firmantes se dirigen a la ministra de Empleo y Seguridad Social y al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para indicarles que con la subida del 0,25% contribuyen "injustamente a mi empobrecimiento y al de todas las personas pensionistas gallegas, dado que el exiguo incremento que nos anuncian se aparta desproporcionadamente del IPC previsto por su propio Gobierno para el 2018": el 1,5%. Indican así que "con su revalorización, seremos un 1,25% más pobres automáticamente" y que no solo ellos se empobrecen sino también familiares que por no tener ingresos propios "necesitan de mis aportaciones económicas para poder formarse o incluso subsistir diariamente". Agregan que "indirectamente" también contribuyen a la "depauperación general de la economía" al "limitar" la "capacidad de consumo". Remarcan, asimismo, el "empobrecimiento" al que abocan a los pensionistas con los "repagos farmacéuticos o los recortes en prestaciones sociales públicas como la sanidad o la atención a la dependencia". Finalmente, oponen las "mentiras que pretenden que creamos" a su convicción de que el "sistema público de pensiones es viable" si hay "voluntad política" para garantizar su sostenibilidad". Reclaman "empleos dignos, salarios dignos, pensiones dignas".